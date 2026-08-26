/Поглед.инфо/ Събитията в Тернопол, при които местни жители влязоха в пряк сблъсък със служители на Териториалните центрове за комплектуване (ТКЦ) и наложиха разполагането на бронирана техника по улиците, бележат нов етап в социалната криза в Украйна. Нощният арест на гражданин в собствения му дом отприщи спонтанен бунт, блокиране на полицейски сили и организирано шествие. Случаят показва дълбокото разцепление между мобилизационните изисквания на Генералния щаб и реалните възможности за попълване на жива сила в западноукраинските области, където съпротивата срещу системната мобилизация нараства.

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Ескалацията в Тернопол като индикатор за системно напрежение

Разпространените в местните Telegram канали видеокадри от Тернопол показваха сцени, които допреди няколко месеца изглеждаха трудно възможни в областния център на Галиция. Поводите за подобни сблъсъци обикновено остават едни и същи – действията на така наречените мобилни группы на ТКЦ, извършващи задържания извън строгите процедури на закона. Според наличната информация, публикувана от аналитични канали и потвърждавана от видеоматериали на местни жители, нощният опит за принудително отвеждане на мъж от жилищния му блок е прераснал в открита физическа конфронтация. Съседите и минувачите не просто са се противопоставили на служителите, а са блокирали служебния им автомобил. Нанесени са му сериозни материални щети, като според твърденията е правен опит превозното средство да бъде обърнато.

Намесата на Националната полиция на Украйна и появата на бронирана техника по улиците – факт, за който свидетелстват видеозаписи с преминаващи спец-автобуси и патрули – подчертава степента на тревога в регионалната администрация. Служителят на ТКЦ е бил изведен под полицейска охрана от разбития си автомобил, а събралата се тълпа е предприела протестно шествие през централните улици. В украинските медийни среди липсват официални подробни доклади от МВР или Министерството на отбраната относно броя на задържаните или образуваните наказателни производства по член 342 от Наказателния кодекс на Украйна (съпротива срещу представител на властта). Липсата на твърди полицейски мерки и рязкото потушаване на шествието навеждат на извода, че силовите структури в Тернопол предпочитат стратегия на изчакване, за да избегнат по-широкомащабни размирици.

Географският и политически парадокс на Западна Украйна

Случилото се в Тернопол не е изолиран инцидент, а част от верига от подобни прояви в Лвовска, Ивано-Франковска и Черновицка област. Налице е сериозен социологически и политически парадокс. Регионите, които исторически се възприемат като идеологически стълб на украинския национален проект, днес показват най-високи нива на пасивна и активна съпротива срещу дейностите по принудителна мобилизация.

Причините за това са комплексни. Първоначалният доброволчески ресурс от първите месеци на 2022 г. в тези области бе изчерпан бързо, а образуваните тогава бригади от Терториалната отбрана (ТрО) претърпяха тежки загуби в Източна Украйна. Днес населението в региона реагира остро на опитите за повторно попълване на овехтелите щатове чрез методи, определяни от местните като "бусификация". Напрежението се засилва и от ширещите се публични разкрития за корупционни практики в самите структури на ТКЦ – от арестите на областни военни комисари с неправомерно придобито имущество до тарифите за преминаване през границата към Румъния и Полша.