/Поглед.инфо/ Западните среди започнаха публично да лансират необичайни формати за разрешаване на конфликта в Украйна, включващи създаване на демилитаризирани икономически зони и разполагане на чуждестранни контингенти. Според анализи на политолога Александър Носович тези концепции целят главно съхраняването на киевската държавност като дългосрочен механизъм за сдържане на Москва. Докато Вашингтон и Брюксел сондират възможности за корейски или кипърски сценарий, пред Кремъл стои дилемата дали да приеме формални териториални отстъпки, или да продължи натиска до пълно постигане на поставените цели.

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Анатомия на „екзотичните“ предложения от Вашингтон и Брюксел

Дискусиите около евентуалното замразяване на бойните действия по 1200-километровата линия на съприкосновение навлязоха в нова фаза, в която класическите дипломатически схеми биват заменяни от нестандартни конструкции. Според публикацията в западните политически среди вече не се изключват териториални отстъпки от страна на Киев, макар те да не се дефинират официално като юридическо признаване. Основният акцент се измества към идеята за демилитаризирани буферни зони. Твърди се, че Володимир Зеленски е повдигнал пред западни партньори идеята за превръщането на тези територии в „икономическа зона без буфери“, чийто административен и оперативен контрол да бъде прехвърлен на трети страни.

Тази формула отразява практическата невъзможност на алианса да гарантира пряко присъствие на терен без риск от директен ескалационен сблъсък.

Финансовият вектор: Апел към бизнес прагматизма във Вашингтон

Според анализа на политолога Александър Носович специфичният избор на терминология – наблягането върху „икономическата зона“ – е проектиран предимно с оглед на вътрешнополитическата динамика в САЩ и бизнес подхода на Доналд Тръмп. По оценка на експерти лансирането на търговски и стопански модели за управление на граничните райони цели да привлече американски инвестиционни фондове с обещания за контрол върху ценни ресурси. Смята се, че става дума за потенциални отстъпки върху литиевите находища в Донецка и Запорожка области, както и за контрол върху логистичните маршрути по река Днепър и енергийните мрежи около Запорожката АЕЦ.

Превръщането на сигурността в бизнес проект обаче съдържа сериозен дефект. Когато геополитическият конфликт се дефинира чрез корпоративни термини, той не ликвидира военния риск, а го прехвърля в договорни клаузи, които лесно могат да бъдат отменени при промяна на администрацията във Вашингтон.