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Русия

Москва засекрети три документа за критичната инфраструктура по време на преговори с ЦРУ

/Поглед.инфо/ Появата на три поредни липсващи документа в официалния интернет-портал за правна информация на Руската федерация между укази № 604 и № 608 предизвика сериозен резонанс в аналитичните среди. Датата 25 август се оказа повратна точка – подписването на секретните актове съвпадна с кацането на правителствения Boeing C-17 с директора на ЦРУ Джон Ратклиф на летище Внуково. На фона на зачестилите атаки с безпилотни апарати срещу рафинерии и логистични възли, Кремъл задейства правни механизми за директно държавно управление над стратегически активи. Анализът на контекста показва преплитане между военната логистика и задкулисните дипломатически сондажи.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 74444 прочитания
Москва засекрети три документа за критичната инфраструктура по време на преговори с ЦРУ
ИИ генерирана
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Бюрократичната празнина в президентския регистър

Административният механизъм на Руската федерация рядко допуска случайности в номерацията на нормативните актове. На 25 август официалният портал за правна информация публикува укази № 608, 609 и 610. Първите два касаят кадрови ротации в дипломатическия корпус – по-специално смяната на извънредния и пълномощен посланик в Ирак, а третият реорганизира състава на президентските комисии за инвалидите и ветераните. Хронологичната справка показва, че предходният публичен указ – № 604, регламентиращ мерките за сигурност в критичната инфраструктура – носи дата 24 август.

Документите с номера 605, 606 и 607 липсват в публичното пространство. Според установената практика в съответствие с Закона за държавната тайна на РФ, това означава автоматично класифициране. Подобна концентрирана поява на три поредни секретни постановления в рамките на едно денонощие се наблюдава обикновено при фундаментални решения в сектора на отбраната, структурирането на специалните служби или предаването на стратегически държавни активи под особен режим.

Текстовете не съществуват за гражданския правен оборот.

Кацането във Внуково и каналът за комуникация на разузнаванията

В същия времеви прозорец транспортен самолет Boeing C-17 от състава на ВВС на САЩ, превозващ директора на ЦРУ Джон Ратклиф, кацна на правителствения терминал на летище Внуково-2. Според данни от специализираните платформи за проследяване на въздушния трафик, визитата е имала светкавичен характер – кратък престой на пистата, интензивни оперативни срещи и последващ полет на самолет от Специалния летателен отряд „Россия“.

В дипломатическата практика посещенията на ръководители от подобен ранг рядко са свързани с оперативни детайли по текущи съдебни или административни укази. Обикновено проектите за президентски актове преминават през многоседмично съгласуване в Съвета за сигурност на РФ, Министерството на правосъдието и Главно правно управление. Съвпадението по време обаче повдига въпроси относно темите, поставени на масата за преговори: от гаранции за сигурност на критични енергийни трасета до геополитически параметри на евентуални споразумения в Близкия изток и Източна Европа.

Институционалната тишина от страна на Лангли и Кремъл е пълна.

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