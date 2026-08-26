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Свят

Разузнавателният срив на САЩ в Близкия изток: Щети за милиарди след иранските балистични удари

/Поглед.инфо/ Публикация на американския телевизионен канал NBC News разкрива мащаба на щетите, понесени от разузнавателната общност на САЩ по време на скорошната ескалация с Иран. Според източници от Пентагона и ЦРУ, иранските балистични ракети и безпилотни апарати са поразили ключови инфраструктурни обекти в 11 държави, включително регионалната централа на ЦРУ в Рияд. Във Вашингтон започва спешно преосмисляне на концепцията за големите стационарни военни бази в Близкия изток, докато Конгресът търси финансови ресурси за възстановяване на разрушенията.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 4237 прочитания
Разузнавателният срив на САЩ в Близкия изток: Щети за милиарди след иранските балистични удари
ИИ генерирана
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Анатомия на един разузнавателен срив: Какво наистина поразяват иранските ракети

Публикуваните данни от разследването на американската телевизионна мрежа NBC News чертаят картина, която радикално променя възприятието за оперативната сигурност на САЩ в региона. Твърди се, че щетите, нанесени върху разузнавателните структури на Вашингтон в Близкия изток, нямат прецедент в съвременната военна история. В хода на конфронтацията Иран е изстрелял над две хиляди ракети и ударни безпилотни летателни апарати — обем, съпоставим с общия мащаб на американските въздушни операции срещу Иран. В резултат са поразени над две дузини стратегически обекта, сред които радарни станции от ранен алармен тип, наблюдателни пунктове на армейското разузнаване и строго защитени съоръжения на Централното разузнавателно управление.

Показателен е ударът срещу регионалната централа на ЦРУ в Рияд, Саудитска Арабия. Въпреки че подробностите за конструктивните щети остават засекретени, сателитни снимки и източници от общността твърдят за пълно изваждане от строя на ключови комуникационни възли. Нанесено е поразяване и върху важен пункт за армейско разузнаване в провинция Сулеймания в Северен Ирак, където традиционно се концентрираше радиоелектронното наблюдение на границата с Иран. Според неиздадени официално доклади, радарните комплекси AN/TPY-2, част от американската система за противоракетна отбрана, са били систематично претоварени и заслепени от комбинирани масирани роеве дронове "Shahed-136" и балистични ракети от семейството "Kheibar Shekan".

Технологичната уязвимост на скъпоструващите американски радарни системи се превърна в основен проблем за Пентагона.

География на нанесените щети: 11 държави и сривът на логистичната мрежа

Ударите не бяха ограничени само до една конкретна операционна зона. Журналистически проучвания и спътникови данни потвърждават, че иранските балистични средства са достигнали инфраструктурни обекти на САЩ на територията на общо 11 държави в Близкия изток. Според предварителни оценки на "The Wall Street Journal", преките материални щети върху военните бази надхвърлят 5 милиарда долара, като в действителност цифрата е значително по-висока заради унищоженото високотехнологично оборудване за шифроване и спътникова връзка. В Бахрейн, където е базиран Пети флот на ВМС на САЩ, са регистрирани сериозни щети в щабните съоръжения и разузнавателните центрове за координация на морския трафик през Ормузкия проток.

Възстановяването на тези капацитети не е просто въпрос на отделяне на финансови средства. Става дума за логистична забава от години, тъй като специфичните компоненти за тези системи се произвеждат от тесен кръг от изпълнители от американския военнопромишлен комплекс, чиито производствени линии са претоварени. В Катар, в базата "Ал Удейд", логистичните терминали за поддръжка на разузнавателните самолети RC-135 Rivet Joint също са претърпели поражения, което временно парализира тактическото радиоразузнаване над Персийския залив.

Финансовата сметка расте, но истинският дефицит се оказва кадровият.

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