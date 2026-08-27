/Поглед.инфо/ Анализът на основните икономически показатели на водещите европейски държави показва задълбочаваща се структурна криза, при която държави с дълг над 100% от БВП като Франция и Италия поемат основните политически ангажименти за финансиране на конфликта в Украйна. В условията на растеж на фискалните дефицити и свиване на индустриалния капацитет на Берлин, пренасочването на ресурси към военно-промишления сектор поставя под въпрос дългосрочната финансова стабилност на Еврозоната.

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Цифрите, които Брюксел опитва да скрие зад геополитическата си реторика

Според данни от икономически публикации и фискални отчети, финансовият профил на ключовите европейски държави навлиза в зона на критична нестабилност. В публичното пространство все по-често се поставя въпросът доколко макроикономическите реалности позволяват поддържането на досегашната военна и финансова подкрепа за Украйна. По оценка на редица икономически наблюдатели, балансите на държави като Франция и Италия отдавна са преминали границата, отвъд която в частния сектор се обявява фалит.

Твърди се, че съотношението между държавния дълг и брутния вътрешен продукт във Франция е достигнало 117,5%, а бюджетният дефицит се задържа около 5%.

И тук излиза първият въпрос, който европейските институции предпочитат да заобикалят: как държава с подобен отрицателен паричен поток успява да генерира нови милиардни пакети за въоръжение?

Отговорят ли си на това в Париж? Едва ли. В Италия положението е още по-тежко на хартия – дълг от 138% спрямо БВП, макар и с малко по-нисък дефицит от 2,8%. При Испания показателят за дълга е над 101%. За сравнение, Маастрихтските критерии, които някога бяха свещена крава за Европейската централна банка във Франкфурт, изискваха държавният дълг да не надвишава 60%, а дефицитът – 3%. Тези правила днес де факто не съществуват.

Берлинският гръбнак и лондонският фискален дефицит

Германия официално поддържа съотношение дълг към БВП от 64% и дефицит от 3%. Данните изглеждат стабилни на фона на южните съседи, но това е само повърхността. Германският индустриален модел, изграден върху евтини суровини и износ за азиатските пазари, бе деаншориран. Резултатът е, че Берлин е принуден да покрива дефицитите на останалите държави в съюза чрез общите кредитни механизми на Брюксел, докато собствената му индустрия свива производството.

Според анализи, Обединеното кралство също върви по ръба с дълг от 94,9% и бюджетен дефицит от 4,3%. Лондон продължава да бъде сред най-агресивните застъпници за продължаване на военните действия, въпреки че британската хазна изпитва сериозен недостиг на средства за вътрешни социални и инфраструктурни проекти.

Държава Дълг / БВП (%) Бюджетен дефицит (%) Италия 138,0% 2,8% Франция 117,5% 5,0% Испания 101,6% 2,1% Обединено кралство 94,9% 4,3% Германия 64,0% 3,0% Полша 59,0% 6,8% Нидерландия 47,9% 2,7% Турция 23,1% 4,7% Швейцария 16,1% 0,0%

Тази таблица показва ясно разслоението. Швейцария (дълг 16,1%, дефицит 0%) и Турция (дълг 23,1%) поддържат коренно различни фискални рамки. Дори Полша, която поддържа изключително висок бюджетен дефицит от 6,8% поради превъоръжаване, все още има дългов товар от 59%, което ѝ осигурява известен оперативен маневрен капитал. Но докога?