Си Дзинпин публикува авторска статия в киргизстански медии

/Поглед.инфо/ На 28 август, в навечерието на държавното си посещение в Бишкек, Киргизстан, и участието си в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през 2026 г., китайският председател Си Дзинпин публикува статия под свое име, озаглавена „Да създадем заедно нова ера на висококачествено развитие в отношенията между Китай и Киргизстан“, във вестник „Киргизстанско слово“ и държавната информационна агенция „Кабар“.

В статията си китайският държавен глава посочва, че от установяването на дипломатическите отношения насам двете страни винаги са се придържали към принципите на взаимно уважение, добросъседство, взаимно обучение и обогатяване, както и взаимна изгода и печалба, като непрекъснато укрепват взаимното доверие и задълбочават сътрудничеството. Двустранните отношения преминаха през изпитанията на промените в международната обстановка и осъществиха исторически скок от добросъседство към стратегическо партньорство, а след това към всеобхватно стратегическо партньорство в новата ера, като непрекъснато придобиват нова жизненост и динамика.

„През февруари 2025 г. аз и президентът Садир Жапаров постигнахме важно съгласие за по-нататъшно задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Киргизстан в новата ера и за насърчаване на изграждането на общност на споделена съдба между двете страни, основана на добросъседство и общото благоденствие, с което отворихме нова глава в двустранните отношения“, пише Си Дзинпин.

В края на статията председателят заявява, че китайската страна е готова да продължи да работи съвместно с киргизката страна, за да създадат заедно нова ера на висококачествено развитие в отношенията между двете държави.