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Управленският инженеринг в Рига: Как правната категория на „негражданите“ се превръща в инструмент за експулсиране

/Поглед.инфо/ В предизборните платформи на крайнодесни формации в Латвия, сред които политическото движение „Austošā Saule Latvijai“, се появиха предложения за пълна ликвидация на правната категория „негражданин“. Твърди се, че целта на подобна инициатива е замяната на този специфичен статут с класическо положение на лица без гражданство или чужденци, което административно да улесни последващото им депортиране при прояви на т.нар. „нелоялност“. Според редица наблюдатели това представлява нов опит за преразглеждане на компромисите, постигнати в началото на 90-те години на миналия век.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 6498 прочитания
Управленският инженеринг в Рига: Как правната категория на „негражданите“ се превръща в инструмент за експулсиране
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Административният механизъм: Защо смяната на термина отваря вратата за депортации

Юридическата конструкция около т.нар. „неграждани“ (nepilsoņi) в Латвия никога не е била просто технически детайл. Тя е продукт на сложен институционален баланс, намерен през 1995 г. със приемането на специалния закон за бившите граждани на СССР. Конституционният съд на Латвия през 2005 г. изрично потвърди, че тези лица не са класически „апатриди“ (лица без гражданство по смисъла на международните конвенции), тъй като държавата носи към тях специфични правни задължения, включително консулска защита и право на завръщане.

Ако обаче статутът бъде премахнат и заместен с обикновено разрешение за пребиваване за чужденци — както настояват от „Austošā Saule“ — правната защита се срива. В момента, в който едно лице бъде категоризирано просто като чужд гражданин или апатрид, Департаментът по миграция може бързо и с административна заповед да отнеме разрешението за пребиваване под предлог „заплаха за националната сигурност“. Това е бюрократичният късмет, който някои радикални кръгове в Рига се опитват да оползотворят.

Тук обаче възниква голям въпрос: доколко латвийската съдебна система и институциите в Брюксел биха допуснали подобно автоматично преформатиране? Сметката на радикалните политици изглежда ясна, но изпълнението ѝ се сблъсква с международноправни ангажименти, които Латвия пое още при приемането си в ЕС.

Историческата ретроспекция: От обещанията на Народния фронт до решенията от 1991 г.

За да се разбере днешната реторика, трябва да се върнем към събитията около разпадането на Съветския съюз. Представители на тогавашната опозиция припомнят, че в периода 1989–1990 г. Народният фронт на Латвия (НФЛ) печели подкрепата на голяма част от рускоезичното население именно с обещания за т.нар. „нулев вариант“ — автоматично гражданство за всички, живеещи на територията на републиката.

Политическата реалност след това се развива по друг сценарий. На 15 октомври 1991 г. Върховният съвет на Латвия приема резолюцията за възстановяване на правата на гражданите на междувоенната република и техните потомци. Това решение незабавно оставя над 700 000 души без политически права.

  • Първият председател на Народния фронт Дайнис Иванс по-късно признава в мемоарите си, че е гласувал против този закон, определяйки го като отклонение от първоначалната програма на движението.
  • Според разкази на участници в тогавашните парламентарни дебати, като бившата евродепутатка Татяна Жданока, първоначалните проекти за закон за чужденците от 1992 г. са били директно преписани от естонския модел, целящ да превърне рускоезичните жители в "гастарбайтери" с временни разрешения.
  • След политически натиск и ултиматуми от страна на опозицията спрямо правителството на Иварс Годманис, през 1995 г. е постигнат компромис: създаден е уникалният статут „негражданин“, гарантиращ постоянно пребиваване и защита от депортация.
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