Как 500-милионна ларва разрушава представите ни за невроналната еволюция

/Поглед.инфо/ Откриването на микроскопични фосили с размерите на песъчинка обикновено остава затворено в тесните специализирани списания, далеч от медийния шум. Случаят със скалната формация Юаншан в китайската провинция Юнан обаче е различен. Изследователите попаднаха на екземпляр от камбрийския период, запазил вътрешните си меки тъкани — включително елементи от нервната система и главния мозък — с точност, която поставя под въпрос традиционните геоложки модели за фосилизация. Това не е приказка за древни чудеса, а суров лабораторен факт, базиран на рентгенова микротомография и химически анализи.

Фосфорната капан на Юаншан и физиката на оцеляването

През последните десетилетия палеонтологичната общност разви опасен навик да очаква сензации от китайските находища. Скалната формация Юаншан, ситуирана в провинция Юнан, отдавна е известна с така наречените фосили от типа „Лагерщет“ (Lagerstätte) — среди, при които специфични анаеробни условия спират разлагането на органичната материя. Но дори по тези стандарти, откритият микроскопичен екземпляр, наречен Yuti yuanshi (от китайски: „примитивна ларва“), изглежда като абсурдален изключителен случай в геоложкия архив.

Размерите на това същество не надвишават един милиметър. То е по-малко от троха хляб. При нормални природни условия подобен организъм би изчезнал без следа за броени часове след смъртта си под въздействието на бактериите и дънните течения. Данните от синхротронното рентгеново сканиране обаче показват не просто външна обвивка, а пълна триизмерна консервация на храносмилателната система, крайниците, примитивни съдови структури и, най-проблематичното за досегашните теории, мозъчна ганглия с пипаловидни нервни разклонения.

Мартин Смит от университета в Дърам, един от водещите автори на изследването, публикувано през август 2024 г., отбелязва, че откриването на подобен обект граничи със статистическата невъзможност. В изследователските среди е добре известно, че преходът от мека тъкан към минерална матрица изисква изключително тесен хидрохимичен прозорец. За да се запази нервната тъкан, е била необходима светкавична фосфатизация. Ограниченият достъп на кислород в комбинация с необичайно висока концентрация на разтворени фосфати във водата е предизвикал минерализация на клетъчно ниво преди бактериалният ензим да разгради клетъчните мембрани.

Това означава, че Yuti yuanshi не е просто късметлия, а продукт на специфична местна геохимия. В ранния камбрий (преди около 500-520 милиона години) тези дъна са били затискани от подводни кални свлачища, които са запечатвали организмите в плътни, безкислородни капани. Фосфорът е заменил въглеродните вериги молекула по молекула.

Невроналният възел и логистиката на камбрийския взрив

Анатомията на Yuti yuanshi предлага пряк поглед към това как сложните тела са се зараждали в условията на жестока конкуренция за ресурси. Червеобразното тяло притежава поредица от прото-крака и просто око, но именно прото-мозъкът повдига въпроси.

Традиционната еволюционна биология приемаше, че ранните прародители на днешните членестоноги — паяци, ракообразни и насекоми — са имали изключително опростени, мрежовидни нервни системи. Анализът на този микроскопичен мозък показва разделяне на зони, предназначени за обработка на сетивна информация и координация на движението. В камбрийските морета еволюционният натиск очевидно е бил достатъчно мощен, за да инвестира огромни метаболитни ресурси в изграждането на скъпа за поддръжка нервна тъкан още в ларвен стадий.

Централният въпрос тук не е свързан с някакъв романтичен "стремеж към съвършенство", а с чисто оцеляване. Мозъкът изисква енергия, а енергията в древния океан е била оскъдна. Ако една ларва с размер под един милиметър е имала нужда от специализиран мозъчен център, това означава, че задвижването, търсенето на храна и избягването на хищници са изисквали комплексно поведение много по-рано, отколкото сочеха досегашните палеонтологични консенсуси.

Разбира се, хипотезата за пряка линия между Yuti yuanshi и съвременните насекоми има своите пробойни. Част от изследователите справедливо подчертават, че интерпретацията на подобни рентгенови сянки върху минерализиран фосфат носи риск от парейдолия — виждане на познати анатомични структури там, където има само аморфни минерални кристали. Опасенията, че фосфатизацията е деформирала оригиналните тъкани и е създала артефакти, интерпретирани като "мозък", не могат да бъдат напълно отхвърлени без допълнителни химически микропроби.