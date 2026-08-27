Островът на лабораторните плъхове: Капиталът, демографското инженерство и 46% стерилизирани жени в Пуерто Рико

/Поглед.инфо/ Демографското инженерство не е теория на конспирацията, а суха административна практика с печат на Вашингтон. Публикуваните изследвания за медицинските интервенции в Пуерто Рико показва как административният апарат на САЩ превръща един окупиран остров в социална лаборатория. Чрез Закона № 116, финансиране по Medicaid и частни евгенични фондации, близо половината от омъжените жени са хирургически лишени от репродуктивни способности. Това е хроника на управлявания демографски срив.

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Административният механизъм на оперативната стерилизация

Статистиката не лъже, но институциите обичат да я крият зад филантропски терминологии. Според цитираните изследвания и исторически анализи, към 1996 г. приблизително 45,5% от омъжените жени в репродуктивна възраст в Пуерто Рико са преминали през процедура по стерилизация — известна на острова просто като La Operación.

Трябва да се върнем в самото начало, за да разберем как работи колониалният апарат. Годината е 1898. С договора от Париж САЩ поемат контрола над Пуерто Рико от Испанската империя. Между 1910 г. и 1950 г. местното население нараства близо двойно. В очите на администрацията във Вашингтон това не е демографски ресурс, а „социално-икономически рисков фактор“.

През 1937 г. под управлението на назначения от САЩ губернатор Блантън Уиншип е приет Закон № 116. Противно на по-късните официални разяснения, текстът легализира евгеничната стерилизация с официален мотив „борба с бедността“. Създаден е Пуерторикански съвет по евгеника. Всичко това се случва с прякото одобрение на администрацията на Франклин Д. Рузвелт в рамките на т.нар. „Нов курс“.

Тук обаче възниква първият логически въпрос: дали бедността беше причината за интервенциите, или интервенциите бяха най-евтиният начин да не се инвестира в местната инфраструктура и индустриализация? Администрацията избира по-евтиния път.

Капиталът на Кларънс Гембъл и мрежата от клиники

Историята на медицинския контрол в Карибския басейн е пряко свързана с частния капитал от Североизтока на САЩ. Кларънс Гембъл — наследник на империята Procter & Gamble и известен привърженик на евгеничните теории — лично финансира откриването на първите 22 клиники за „семейно планиране“ на острова веднага след приемането на Закона № 116.

Схема на финансиране и институционализация:

1930 г.: Първи хирургически интервенции в частни клиники в Сан Хуан.

Първи хирургически интервенции в частни клиники в Сан Хуан. 1937 г.: Приемане на Закон № 116; филантропско финансиране от Гембъл.

Приемане на Закон № 116; филантропско финансиране от Гембъл. 1939 г.: Изпращане на пуерторикански медицински кадри за обучение в Ню Йорк.

Изпращане на пуерторикански медицински кадри за обучение в Ню Йорк. 1945 г.: Стартиране на програмата „Operation Bootstrap“ (Операция „Бестфорс“), съчетаваща данъчни облекчения за американски корпорации с масови здравни кампании за ограничаване на раждаемостта.

Стартиране на програмата „Operation Bootstrap“ (Операция „Бестфорс“), съчетаваща данъчни облекчения за американски корпорации с масови здравни кампании за ограничаване на раждаемостта. 1949 г.: Между 3000 и 4000 жени годишно биват стерилизирани; 18% от раждащите в болници се подлагат на процедурата.

Има детайли, които трудно се вписват в стандартния разказ за „информираното съгласие“. Според документирани от изследователи практики, Презвитерианската болница в Сан Хуан е прилагала неофициално правило: отказ от прием на бременни жени с повече от две или три деца, освен ако родилката предварително не подпише съгласие за последваща стерилизация.

Дали това е било „доброволно избор“? Числата не го потвърждават. В условията на липса на алтернативно здравеопазване, подписът под хирургическия протокол е бил цената за самия прием в родилната зала.

Островът като изпитателен полигон за фармацевтичната индустрия

През 50-те години на миналия век Пуерто Рико се превръща в идеалната територия за тестване на нови химически съединения. Когато д-р Грегъри Пинкус разработва първото орално противозачатъчно хапче (финансирано от Катрин Маккормик), той се сблъсква със строги правни и регулаторни ограничения в рамките на континенталните щати. Законите в САЩ по онова време изискват дълги процедури и носят висока правна отговорност при странични ефекти.

Разрешението на проблема? Изтриване на регулаторния натиск чрез преместване на изпитанията в Пуерто Рико.

През 1955 г. опитите с високи дози синтетични хормони започват в бедните квартали на град Рио Пиедрас. Оценките на изследователите показват, че участничките не са били информирани за експерименталния характер на медикамента. Повече от 17% от жените напускат опитите поради тежки странични ефекти — включително съдови нарушения, гадене и депресивни състояния. Твърди се, че най-малко три жени са починали по време на изпитванията, без да бъдат извършени аутопсии за установяване на пряка връзка.

Фармацевтичната индустрия получава своя одобрен продукт за американския и европейския пазар, а пуерториканските жени остават с последиците от незавършените медицински протоколи.