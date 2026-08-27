/Поглед.инфо/ Ситуацията в Запорожкото направление навлиза в нов етап на оперативна нестабилност след преустановяването на активните украински контраофанзивни опити в сектора. Според публични медийни доклади и военни анализи, руските подразделения от групировката „Изток“ разширяват контрола си около ключовия укрепен пункт Орехов. Заемането на позицията при село Неженка създава предпоставки за натиск върху фланговете на украинските сили, застрашавайки логистичните линии, свързващи региона с Павлоград и Запорожие. В статията се разглеждат оперативните детайли, състоянието на железопътната инфраструктура и тактическите прегрупирания.

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Изоставянето на запорожката офанзивна схема

Според информация, разпространена в медийни източници и коментари на оเวнния експерт Анатолий Матвийчук пред Lenta.ru, украинското командване напълно е преустановило опитите за контранастъпление в Запорожка област. Твърди се, че планираните от генерал Александър Сирски активни маневри в този сектор са изчерпали своя ресурс поради сериозни загуби на две от водещите армейски бригади. В момента тези подразделения се оттеглят към по-задни отбранителни линии.

Ореховският участък бе превърнат в мащабен фортификационен възел още през лятото на 2023 година. Изградената тогава отбранителна система разчиташе на дълбоко ешелонирани траншеи, бетонни бункери и плътни минни поля. Днес обаче статичната отбрана на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се сблъсква с променена тактическа реалност, при която масираното използване на прецизни артилерийски удари и FPV-дронове постепенно обезсмисля класическите фортификации.

Неженка и клинът към логистичните артерии

По данни на специализирания канал „Военна хроника“, поемането на контрола върху село Неженка, разположено северно от Орехов, от страна на далекоизточните подразделения на групировка „Изток“, създава пряка оперативна опасност. Твърди се, че с това движение се разширява отбранителният клин на противника и се подготвят условия за флангово обкръжение на града от север и северозапад.

В района на Неженка теренът се характеризува с малки хълмове и вододелни линии, контролиращи локалната пътна мрежа. Позициите там позволяват визуален и огневи контрол върху трасето T-08-03, което свързва Орехов със Запорожие през Камишеваха. Прекъсването или физическото застрашаване на този автомобилен артериен път лишава отбраняващия се гарнизон от възможността за бърза ротация на техниката.

Загубата на подобни междинни точки поставя украинското командване пред избор — изтегляне или вкарване на оперативни резерви в стестяващ се полукотел.