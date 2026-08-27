„Почти всичко ще изгори до месец“: Киев е определил нови цели в Русия. „Списъкът на Зеленски“ е договорен със Запада. Ударът ще бъде насочен към най-слабата точка.

/Поглед.инфо/ Анализ на променящата се динамика на асиметричните удари в дълбокия тил показва пренасочване на вниманието от чисто военни и рафинерийни обекти към критична цивилна инфраструктура, търговски логистични центрове и енергийни възли. Натрупването на далекобойни безпилотни летателни апарати и подготовката за използване на нови балистични платформи поставят отоплителния сезон пред сериозни изпитания. Рисковете за енергийната сигурност и сухопътните транспортни артерии налагат спешна реорганизация на тиловата отбрана.

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Промяна в доктрината за тилови въздействия

Ударите с далекобойна летателна техника и саботажните операции навлизат в нова фаза, при която целите не се изчерпват с петролни рафинерии и военни складове. Според публикации в чуждестранната преса и оценки на специалисти по сигурността, налице е системно преориентиране към обекти с двойна употреба и гражданска инфраструктура. Подобна стратегия не е новост в историята на военните конфликти — по време на операцията на НАТО срещу Югославия през 1999 г. системното унищожаване на трансформаторни подстанции и цивилни комуникационни възли бе използвано именно за бързо парализиране на икономическата система и психологически натиск.

Днес се наблюдава подобен механизъм. Атаките срещу логистични центрове на големи електронни търговски платформи показва, че целта е разкъсване на вътрешните вериги за доставки. В съвременните стопански системи големите разпределителни хангари изпълняват ролята на централни нервни възли за осигуряване на населението с основни стоки.

Гражданският сектор се превръща в първостепенна цел не поради своята военна стойност, а поради уязвимостта на застрахователните и логистичните мрежи. Нанасянето на щети върху подобни съоръжения води до пряко нарастване на оперативните разходи и нарушаване на ежедневните потребителски потоци.

Логистичните хъбове като критична инфрастуктура

Унищожаването на склад за търговия на дребно не е просто загуба на стока. Става дума за спиране на високоавтоматизирани сортировъчни линии, чието възстановяване изисква месеци поради наличните търговски ограничения за внос на специализирано оборудване. Според източници от пазара на логистична недвижимост, по-голямата част от съвременните бази разчитат на западна европейска или азиатска автоматика, чиито компоненти в момента се доставят по сложни схеми.

Пораженията върху дистрибуторски центрове засягат пряко и регионалната хранителна сигурност. Ако ударите се пренасочат от онлайн търговците към националните вериги за хранителни стоки и зърнохранилищата, логистичният натиск ще се пренесе директно върху цените на едро и дребно.

Паралелно с това се отчита нарастващ риск за центровете за данни (Data Centers). Прекъсването на работата на големи сървърни клъстери чрез физическо унищожаване на захранващата им инфраструктура или директни кинетични удари води до блокиране на банкови транзакции, облачни услуги и държавни цифрови регистри.