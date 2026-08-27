/Поглед.инфо/ Второто издание на Световните игри за хуманоидни роботи, проведено в Пекин от 22 до 26 август, привлече голямо внимание и получи положителни отзиви от редица чуждестранни медии, сред които „Асошиейтед прес“, японския вестник „Асахи Шимбун“ и испанския вестник „Ел Паис“.

В продължение на пет дни 666 отбора и 2056 робота от 16 държави на шест континента се състезаваха на една сцена, предлагайки на публиката технологичен празник с изключително футуристичен характер. Като първото в света комплексно състезание, в което основните участници са хуманоидни роботи, настоящите игри са не само изпитателен полигон за роботите, но и важен прозорец за наблюдение на развитието на индустрията за роботи.

Защо китайските хуманоидни роботи „еволюират“ толкова бързо? Анализатори посочват, че това е резултат от съвкупност на фактори като засилената политическа подкрепа от страната, добре развитата индустриална система, мощните производствени възможности, значителните предимства по отношение на разходите и разнообразните области на приложение. Агенция „Ройтерс“ счита, че напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект и хардуерните технологии ще ускори внедряването на хуманоидните роботи в производството, логистиката и потребителските сектори.

През последните години Китай, чрез организирането на поредица от международни събития като Световния конгрес по изкуствен интелект, Световния конгрес по роботика и Световните игри за хуманоидни роботи, изгради мост за глобален технологичен обмен и съчетаване на производството с търсенето, ускорявайки практическото приложение на технологиите.

„Интелигентно състезание за бъдещето“ – когато картината, в която „роботите съжителстват с хората като медицински сестри, сервитьори или помощници“, все повече се превръща в реалност, светът вижда все по-ясно, че основната логика на научно-технологичните иновации в Китай винаги е била отвореното сътрудничество, взаимната изгода и печалбата за всички, насърчаването на науката и технологиите към доброто, така че постиженията в технологичното развитие да бъдат от полза за всеки човек.