В Пекин ще се проведе 13-ият форум по въпросите на сигурността „Сяншан“

Главната тема на тазгодишната сесия е „Да концентрираме консенсус за стабилност и да насърчаваме съвместно управлението на безопасността“. Форумът се състои от 4 общи заседания, на които участващите представители ще обсъдят международния ред, регионалните конфликти и разрешенията им, сигурността на азиатско-тихоокеанския регион и рисковете от предизвикателствата, както и ролята на развиващите се страни. По време на форума ще бъдат организирани още 8 дискусии, в които да се обсъдят другите горещи теми за безопасността. Освен това ще се проведе и 4-тият Китайско-африкански форум за мира и безопасността.