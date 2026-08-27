Китай и Индия постигнаха съгласие по 8 точки за граничните въпроси

Според консенсуса, двете страни се съгласяват да насърчават консултации в рамката на предишните споразумения, да търсят справедливо и приемливо разрешение, да се справят своевременно с всякакви ситуации на границата чрез съществуващите дипломатически и военни канали, да добавят две места за срещи на ниво генерали, както и да създадат две нови военни горещи линии за връзка по границата в източния и средния участък. През септември двете страни ще провеждат нов кръг от срещи на експертно ниво относно трансграничните реки.