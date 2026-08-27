Министерството на търговията: САЩ политизират търговските въпроси

/Поглед.инфо/ На редовна пресконференция на 27 август говорител на Министерството на търговията, в отговор на въпрос относно плана на правителството на САЩ да налага допълнително 7,5% мито върху вноса от Китай, заяви, че започването от страна на САЩ на разследване по раздел 301 срещу 16 икономики, включително Китай, под претекст за „свръхкапацитет“ политизира търговските въпроси и е типичен пример за едностранчивост и протекционизъм. Китай твърдо се противопоставя на това.