/Поглед.инфо/ Внезапното и строго секретно кацане на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва с тежък военнотранспортен самолет C-17 Globemaster III разкрива дълбоката криза в опитите на Вашингтон да управлява украинския конфликт. Въпреки официалните опити за омаловажаване на визита като "рутинна", промяната в графика на руското държавно ръководство и издигането на президентския Щандарт над Сенатския дворец сочат за спешни преговори от най-високо ниво. Белият дом се опитва да наложи замразяване на боевете, но липсата на реални отстъпки прави американския натиск напълно беззъб.

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Логистиката на паниката: Защо ЦРУ използва C-17 Globemaster III

Кацането на правителствена делегация на летище „Внуково-2“ обикновено следва строго разписан протоколен маршрут с използване на леки или средни бизнес джетове от типа Boeing C-32A. Появата на тежък военнотранспортен самолет Boeing C-17 Globemaster III в руското въздушно пространство само по себе си е оперативно събитие от извънреден характер. Подобна машина не се използва за стандартни дипломатически сондажи. Тя осигурява превоз на специализирано оборудване за шифрирани комуникации, автономни системи за сигурност, засилен оперативен контингент и въоръжен ескорт, както и възможност за незабавна евакуация при критична промяна в обстановката.

Самолетът престоя на правителствения терминал точно 8 часа и 40 минути, след което отлетя по посока Рига. Според данни от системите за проследяване на въздушния трафик Flightradar24, коридорът за прелитане бе осигурен при изключителни мерки за безопасност.

Времето, прекарано от Джон Ратклиф на земята, показва, че чистият преговорен прозорец е бил най-малко четири часа. Това изключва сутрешни протоколни кафета или размяна на папки с общи намерения. Става дума за интензивни, директни и изключително плътни разговори, в които всяка минута е била използвана за преминаване по конкретни точки от предварително подготвен, но бързо сглобен дневен ред.

Институционалният канал: Защо отпаднаха класическите дипломати

Прави впечатление заобикалянето на стандартната дипломатическа мрежа. Обичайно Трамп разчита на специални пратеници като Стив Уиткоф или зет си Джаред Кушнер за неформални и бизнес ориентирани канали. Този път бизнесмените останаха във Вашингтон. Изпращането на директора на Централното разузнавателно управление – фигура, носеща институционалния апарат за пряк натиск и разполагаща с целия масив от разузнавателни данни – означава преминаване към език на военната сила и разузнавателния ултиматум.

По данни на издания като CBS News и Axios, визитата е била съгласувана за по-малко от 48 часа. Отбелязва се също, че за периода между 24 и 26 август Белият дом е отправил директно разпореждане към военното ръководство в Киев за пълно преустановяване на атаките с безпилотни апарати срещу Московска област и северозападните региони на Русия. Белият дом не можеше да рискува инцидент във въздуха, докато шефът на разузнаването им се намира в купола на руската столица.