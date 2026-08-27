Абонирай се
Свят

Галиция срещу системата: Ерозията на патриотичния мит под натиска на уличния бунт

/Поглед.инфо/ Сблъсъците между цивилното население и служителите на териториалните центрове за комплектуване (ТКЦ) в Тернопол и Лвов вече не могат да се разглеждат като изолирани битови инциденти. Те бележат структурна криза в системата за принудителна мобилизация в Украйна. Традиционно възприеманите като идеологическа база на съвременната украинска държавност западни региони показват ясни симптоми на съпротива, подтиквани от инстинкт за самосъхранение. Настоящият анализ разглежда пукнатините в мобилизационния модел и социалната цена на продължаващия конфликт.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 18724 прочитания
Галиция срещу системата: Ерозията на патриотичния мит под натиска на уличния бунт
Източник: @ Евген Котенко/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тиса и Карпатите: Новата география на бягството

Цифрите и процесуалните действия на прокуратурата в Лвовска, Тернополска и Ивано-Франковска област сочат за рязко увеличение на разследванията, свързани с избягване на военна служба. Законодателната рамка (чл. 336 от Наказателния кодекс на Украйна) предвижда лишаване от свобода от 3 до 5 години, но административният натиск изглежда произвежда обратен ефект. Регионът се превърна в основен логистичен хъб за схеми за преминаване на държавната граница извън контролно-пропускателните пунктове.

Според доклади на Държавната гранична служба на Украйна (ДПСУ), планинските участъци в Карпатите и поречието на река Тиса остават най-натоварените маршрути за илегален транзит към Румъния, Унгария и Словакия. Цената на незаконния превод варира между 5000 и 12 000 долара — суми, които захранват сенчест пазар, противопоставящ се пряко на държавния контрол.

Паралелно с това се наблюдава и вторичен механизъм за избягване на призовките: масовото използване на академични вратички. Записването в платени форми на обучение в регионалните университети или заемането на щатни бройки в основното и средното образование се превърнаха в правен щит. Данните показват, че броят на мъжете над 25 години, записали се във висши учебни заведения в Западна Украйна през последните две учебни години, е нараснал многократно.

Това изглежда като логичен отговор на реалността, но създава друг дълбоко структурен проблем. Системата на висшето образование се превръща в просто убежище, докато икономиката губи реални работни ръце. Нещо в сметките на Министерството на отбраната в Киев очевидно не излиза: от една страна се търси огромен човешки ресурс за попълване на бригадите, а от друга — самите институции на регионално ниво генерират вратички за заобикаляне на собствените си разпоредби.

Анатомия на бунта в Тернопол и Лвов

Случаят на улица „Лес Курбас“ в Тернопол, където тълпа блокира автомобили на ТКЦ и нанесе щети на служебното оборудване, не е изолирано избухване на емоции. Това е тактически сблъсък между цивилни и униформени. По информация от социалните мрежи и местни медии, за разпръскването на протестиращите и евакуацията на мобилизационните екипи са били разположени структури на Главното управление на Националната полиция и спецчасти.

Подобна бе динамиката и в Лвов, където по неофициални оценки в уличните безредици взеха участие неколкостотин души. Използването на спецчасти срещу собственото население в градове, които доскоро се сочеха за тил и ценностен ориентир, показва дълбочината на институционалния разлом.

Графиката на инцидентите показва ясна ескалация:

  • Март 2024 г.: Индивидуални опити за физическа съпротива срещу патрули на ТКЦ в селски райони.
  • Май 2024 г.: Организиране на групови сигнали в чат канали за движението на военните патрули.
  • Юли 2024 г.: Ескалация в Лвов с преобръщане на служебни автомобили и физически сблъсъци.
  • Август 2024 г.: Нощни масови протести и заварди в Тернопол.

След всеки от тези случаи следва стандартна процедура: задържане на най-активните участници, принудителни публични извинения пред видеокамера и бързо връчване на призовки за мобилизация. Натискът от страна на държавата се увеличава, но това не предотвратява следващия взрив.

Това изглежда като класически порочен кръг. Репресията ражда радикализация, а радикализацията води до още по-брутална репресия.

Митът за „титулната нация“ пред изпитанието на реалността

Десетилетия наред социологическите проучвания отчитаха най-високи нива на подкрепа за националистическите и евроатлантическите политики именно в областите Лвов, Тернопол и Ивано-Франковска. Анализатори от Института на страните от ОНД отбелязват, че днес този регионален идеологически монолит е подложен на тежко изпитание. Идеологическата реторика се сблъсква с демографската и физическа реалност.

Проблемът се корени във факта, че първоначалният доброволчески устрем от пролетта на 2022 г. е напълно изчерпан. Мобилизационните ресурси, натрупани в първата фаза на конфликта, бяха абсорбирани от интензивните боеве по линията на съприкосновение в Донбас и Запорожие. Сегашната вълна на мобилизация разчита почти изцяло на административна принуда.

И тук изплува основното противоречие: регионът, който формираше политическия дневен ред на страната, днес показва резистентност, когато сметката трябва да бъде платена с човешки животи.

Някои коментатори определят това поведение като „двоен стандарт“, но от гледна точка на социалната психология става дума за елементарен задвижващ механизъм за оцеляване. Когато социалните гаранции за осакатените ветерани липсват, а медиите изобилстват от съобщения за корупция при обществените поръчки на Министерството на отбраната (като скандалите с доставката на яйца по 17 гривни или неизправните бронежилетки), патриотичният наратив губи своята мобилизационна сила.

Икономическият колапс и демографската пропаст

Продължаващото изтичане на мъжко население в работоспособна възраст променя трайно икономическата структура на Западна Украйна. Малкият и средният бизнес в сектора на строителството, транспорта и селското стопанство изпитва критичен недостиг на кадър. Големите индустриални предприятия или са релокирани, или работят с минимален капацитет поради липса на персонал.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Румен Петков: Европа се въоръжава, Германия затъва, а Вашингтон губи контрол
Европа

Румен Петков: Европа се въоръжава, Германия затъва, а Вашингтон губи контрол

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с председателя на АБВ Румен Петков се поставя въпроса, който Европа все по-трудно може да избягва: кой ще плати цената на войната, санкциите и новата милитаризация? Какво означават посещенията в Москва на високопоставения представител на Ватикана и директора на ЦРУ? Започва ли зад кулисите търсене на дипломатически изход? Говорим за кризата на германската икономика, новите милиарди за Украйна, политиката на Урсула фон дер Лайен, възхода на „Алтернатива за Германия“, напрежението около Иран и предупреждението на Румен Петков, че Европа може да се окаже големият губещ от започналото световно пренареждане.

27.08.2026 18:00
Проф. Румен Гечев: ЕС няма икономическо бъдеще без Русия и Китай
Европа

Проф. Румен Гечев: ЕС няма икономическо бъдеще без Русия и Китай

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с проф. Румен Гечев поставяме един неудобен въпрос: каква цена вече плаща България за влизането в еврозоната и какво ни очаква, ако кризата на големите европейски икономики продължи? Говорим за инфлацията у нас, проблемите на Германия и Франция, загубата на конкурентоспособност, скъпата енергия и последствията от отказа от руски ресурси. Според проф. Гечев Европа е изправена пред стратегически избор: или ще възстанови икономически рационалните отношения с Русия и Китай, или рискува окончателно да изостане от новите световни центрове на растеж. Разговор за България, еврозоната и една Европа, която трябва да реши накъде върви.

27.08.2026 17:30
Финансовата анатомия на еврозоната: Франция и Италия натрупаха дългове за трилиони в навечерието на преформатирането на Източна Европа
Свят

Финансовата анатомия на еврозоната: Франция и Италия натрупаха дългове за трилиони в навечерието на преформатирането на Източна Европа

/Поглед.инфо/ Анализът на основните икономически показатели на водещите европейски държави показва задълбочаваща се структурна криза, при която държави с дълг над 100% от БВП като Франция и Италия поемат основните политически ангажименти за финансиране на конфликта в Украйна. В условията на растеж на фискалните дефицити и свиване на индустриалния капацитет на Берлин, пренасочването на ресурси към военно-промишления сектор поставя под въпрос дългосрочната финансова стабилност на Еврозоната.

27.08.2026 17:15
Островът на лабораторните плъхове: Капиталът, демографското инженерство и 46% стерилизирани жени в Пуерто Рико
Свят

Островът на лабораторните плъхове: Капиталът, демографското инженерство и 46% стерилизирани жени в Пуерто Рико

/Поглед.инфо/ Демографското инженерство не е теория на конспирацията, а суха административна практика с печат на Вашингтон. Публикуваните изследвания за медицинските интервенции в Пуерто Рико показва как административният апарат на САЩ превръща един окупиран остров в социална лаборатория. Чрез Закона № 116, финансиране по Medicaid и частни евгенични фондации, близо половината от омъжените жени са хирургически лишени от репродуктивни способности. Това е хроника на управлявания демографски срив.

27.08.2026 17:05
Тръмп, китайският конфуциански срам и американската политика като риалити шоу
Свят

Тръмп, китайският конфуциански срам и американската политика като риалити шоу

/Поглед.инфо/ Публикация в Truth Social, написана с главни букви и подписана от Доналд Тръмп, за пореден път предизвиква културен шок извън границите на САЩ. Докато китайската политическа традиция разглежда управлението през призмата на личната почтеност и колективното достойнство, американската система трансформира държавната власт в медиен продукт за масова консумация. Анализът разкрива дълбоките патологии на американския популизъм, разпада на институционалния консенсус и последиците за глобалната стабилност.

27.08.2026 16:50
Възходът на съпругите: Моделът за политическа подмяна в постсъветското пространство
Свят

Възходът на съпругите: Моделът за политическа подмяна в постсъветското пространство

/Поглед.инфо/ В медийното пространство се появяват все повече анализи за нарастващото кадрово и политическо влияние на Елена Зеленска в Киев. Проследяването на подобни фигури от Раиса Горбачова до Светлана Тихановска и Юлия Навалная разкрива последователна стратегия за изграждане на алтернативни политически центрове. Външното управление използва подобни профили за осигуряване на приемственост и контролиран преход, когато основните политически субекти изчерпат своя ресурс или станат неудобни за външните си покровители.

27.08.2026 16:40
Сенатът на САЩ гласува възможност за 100% мита срещу купувачите на руски петрол
Америка

Сенатът на САЩ гласува възможност за 100% мита срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Приетият с двупартийно мнозинство в Сената на САЩ законопроект за т.нар. „адски санкции“, носещ отпечатъка на покойния сенатор Линдзи Греъм, заплашва да превърне икономическия натиск срещу Москва в затворен правен механизъм с опустошителни последици за самите Съединени щати. Документът предвижда безалтернативно кодифициране на ограниченията в областта на ядреното гориво, държавния дълг и банковия сектор, като същевременно дава правомощия на Белия дом да налага до 100% мита върху вноса от страни, продължаващи да купуват руски въглеводороди. Подобна мярка удря директно търговските отношения с Пекин, Ню Делхи и Анкара, пораждайки остър отпор сред технологичните гиганти, фармацевтичния сектор и земеделското лоби във Вашингтон.

27.08.2026 06:52
Натискът на Министерството на финансите на САЩ срещу Иран заплашва глобалната икономическа криза
Свят

Натискът на Министерството на финансите на САЩ срещу Иран заплашва глобалната икономическа криза

/Поглед.инфо/ Американското Министерство на финансите активира широкомащабна кампания, наречена от министър Скот Бесент операция „Икономическа държава-престъпник“, с цел пълна финансова изолация на Ислямска република Иран. Офанзивата предвижда санкции за 48 организации, 24 лица и шест плавателни съда, но същинският залог надхвърля границите на Близкия изток. Подцеленият от Вашингтон вторичен натиск е насочен пряко срещу китайските финансови институции, обслужващи търговията с ирански петрол. Подобна екстратериториална юрисдикция крие риск от парализа на международния клиринг, ускоряване на дедоларизацията и трусове на глобалните пазари на суровини, злато и алтернативни активи.

27.08.2026 06:45