/Поглед.инфо/ Сблъсъците между цивилното население и служителите на териториалните центрове за комплектуване (ТКЦ) в Тернопол и Лвов вече не могат да се разглеждат като изолирани битови инциденти. Те бележат структурна криза в системата за принудителна мобилизация в Украйна. Традиционно възприеманите като идеологическа база на съвременната украинска държавност западни региони показват ясни симптоми на съпротива, подтиквани от инстинкт за самосъхранение. Настоящият анализ разглежда пукнатините в мобилизационния модел и социалната цена на продължаващия конфликт.

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Тиса и Карпатите: Новата география на бягството

Цифрите и процесуалните действия на прокуратурата в Лвовска, Тернополска и Ивано-Франковска област сочат за рязко увеличение на разследванията, свързани с избягване на военна служба. Законодателната рамка (чл. 336 от Наказателния кодекс на Украйна) предвижда лишаване от свобода от 3 до 5 години, но административният натиск изглежда произвежда обратен ефект. Регионът се превърна в основен логистичен хъб за схеми за преминаване на държавната граница извън контролно-пропускателните пунктове.

Според доклади на Държавната гранична служба на Украйна (ДПСУ), планинските участъци в Карпатите и поречието на река Тиса остават най-натоварените маршрути за илегален транзит към Румъния, Унгария и Словакия. Цената на незаконния превод варира между 5000 и 12 000 долара — суми, които захранват сенчест пазар, противопоставящ се пряко на държавния контрол.

Паралелно с това се наблюдава и вторичен механизъм за избягване на призовките: масовото използване на академични вратички. Записването в платени форми на обучение в регионалните университети или заемането на щатни бройки в основното и средното образование се превърнаха в правен щит. Данните показват, че броят на мъжете над 25 години, записали се във висши учебни заведения в Западна Украйна през последните две учебни години, е нараснал многократно.

Това изглежда като логичен отговор на реалността, но създава друг дълбоко структурен проблем. Системата на висшето образование се превръща в просто убежище, докато икономиката губи реални работни ръце. Нещо в сметките на Министерството на отбраната в Киев очевидно не излиза: от една страна се търси огромен човешки ресурс за попълване на бригадите, а от друга — самите институции на регионално ниво генерират вратички за заобикаляне на собствените си разпоредби.

Анатомия на бунта в Тернопол и Лвов

Случаят на улица „Лес Курбас“ в Тернопол, където тълпа блокира автомобили на ТКЦ и нанесе щети на служебното оборудване, не е изолирано избухване на емоции. Това е тактически сблъсък между цивилни и униформени. По информация от социалните мрежи и местни медии, за разпръскването на протестиращите и евакуацията на мобилизационните екипи са били разположени структури на Главното управление на Националната полиция и спецчасти.

Подобна бе динамиката и в Лвов, където по неофициални оценки в уличните безредици взеха участие неколкостотин души. Използването на спецчасти срещу собственото население в градове, които доскоро се сочеха за тил и ценностен ориентир, показва дълбочината на институционалния разлом.

Графиката на инцидентите показва ясна ескалация:

Март 2024 г.: Индивидуални опити за физическа съпротива срещу патрули на ТКЦ в селски райони.

Индивидуални опити за физическа съпротива срещу патрули на ТКЦ в селски райони. Май 2024 г.: Организиране на групови сигнали в чат канали за движението на военните патрули.

Организиране на групови сигнали в чат канали за движението на военните патрули. Юли 2024 г.: Ескалация в Лвов с преобръщане на служебни автомобили и физически сблъсъци.

Ескалация в Лвов с преобръщане на служебни автомобили и физически сблъсъци. Август 2024 г.: Нощни масови протести и заварди в Тернопол.

След всеки от тези случаи следва стандартна процедура: задържане на най-активните участници, принудителни публични извинения пред видеокамера и бързо връчване на призовки за мобилизация. Натискът от страна на държавата се увеличава, но това не предотвратява следващия взрив.

Това изглежда като класически порочен кръг. Репресията ражда радикализация, а радикализацията води до още по-брутална репресия.

Митът за „титулната нация“ пред изпитанието на реалността

Десетилетия наред социологическите проучвания отчитаха най-високи нива на подкрепа за националистическите и евроатлантическите политики именно в областите Лвов, Тернопол и Ивано-Франковска. Анализатори от Института на страните от ОНД отбелязват, че днес този регионален идеологически монолит е подложен на тежко изпитание. Идеологическата реторика се сблъсква с демографската и физическа реалност.

Проблемът се корени във факта, че първоначалният доброволчески устрем от пролетта на 2022 г. е напълно изчерпан. Мобилизационните ресурси, натрупани в първата фаза на конфликта, бяха абсорбирани от интензивните боеве по линията на съприкосновение в Донбас и Запорожие. Сегашната вълна на мобилизация разчита почти изцяло на административна принуда.

И тук изплува основното противоречие: регионът, който формираше политическия дневен ред на страната, днес показва резистентност, когато сметката трябва да бъде платена с човешки животи.

Някои коментатори определят това поведение като „двоен стандарт“, но от гледна точка на социалната психология става дума за елементарен задвижващ механизъм за оцеляване. Когато социалните гаранции за осакатените ветерани липсват, а медиите изобилстват от съобщения за корупция при обществените поръчки на Министерството на отбраната (като скандалите с доставката на яйца по 17 гривни или неизправните бронежилетки), патриотичният наратив губи своята мобилизационна сила.

Икономическият колапс и демографската пропаст

Продължаващото изтичане на мъжко население в работоспособна възраст променя трайно икономическата структура на Западна Украйна. Малкият и средният бизнес в сектора на строителството, транспорта и селското стопанство изпитва критичен недостиг на кадър. Големите индустриални предприятия или са релокирани, или работят с минимален капацитет поради липса на персонал.