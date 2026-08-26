Търсенето на специалисти по изкуствен интелект в Китай продължава да расте

/Поглед.инфо/ Търсенето на специалисти по изкуствен интелект сред завършващите студенти в Китай продължава да нараства, като началните възнаграждения за най-търсените позиции достигат над 27 000 юана (3400 евро) месечно.

Това показва проучване на платформата за подбор на кадри 51job, проведено сред 6352 компании и 18 792 кандидати. Близо 30% от компаниите набират специалисти по изкуствен интелект още чрез университетските си програми за подбор, като при 56,8% от тях търсенето е нараснало спрямо предходната година.

Най-голямо е търсенето на инженери по разработка на ИИ приложения, които заемат 53,9% от обявените позиции. Работодателите поставят акцент върху знания по математика, статистика и машинно обучение.

Големите китайски технологични компании също разширяват значително набирането на AI кадри. Tencent, ByteDance, Alibaba Group и Xiaomi вече са обявили кампаниите си за подбор на випуск 2027, като увеличават позициите в областта на изкуствения интелект и големите езикови модели.

Конкуренцията за AI кадри започва и все по-рано. Huawei започна набирането още през юли за позиции, свързани с ИИ модели, инфраструктура, сигурност и приложения. DeepSeek стартира кампанията си в края на юни и планира най-малко да удвои екипите си, като търси специалисти по предварително обучение на модели, суперкомпютри и ИИ инфраструктура.

Според проучването на 51job инженерите по алгоритми за големи езикови модели (LLM) получават медианно възнаграждение от 27 329 юана (3450 евро) месечно. Заплатите за специалисти по мултимодален ИИ и дълбоко обучение също надхвърлят 26 000 юана (3280 евро).

За сравнение, обучителите на ИИ данни получават около 8977 юана (1135 евро) месечно – по-малко от една трета от възнагражденията на най-високоплатените специалисти.

Проучването показва и различни оценки за влиянието на ИИ върху пазара на труда. 68,3% от компаниите смятат, че търсенето на кадри остава стабилно, но структурата на работните места се променя. Сред анкетираните завършващи 35,9% посочват, че ИИ вече е заменил някои традиционни професии, докато 30,2% смятат, че е създал нови работни места.