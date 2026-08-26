Китайски модел с изкуствен интелект откри пропуснати при първоначалните изследвания случаи на рак на черния дроб

/Поглед.инфо/ Китайски учени са разработили модел с изкуствен интелект, който е открил 15 случая на рак на черния дроб, пропуснати при първоначалните изследвания. Това се е случило по време на двумесечно реално клинично изпитване, а откритията са позволили на пациентите да получат навременно хирургично или медикаментозно лечение.

Моделът DAMO LiON е разработен от DAMO Academy към „Алибаба“ в сътрудничество с болницата „Шъндзин“ към Китайския медицински университет и други институции. Системата анализира изображения от контрастно усилена компютърна томография и е предназначена да открива малки злокачествени образувания в черния дроб.

Ранното диагностициране на рака на черния дроб е особено трудно, тъй като малките лезии могат да бъдат скрити от цироза, омазнен черен дроб и сложната анатомия на органа. Допълнително предизвикателство представляват метастазите, когато рак от друг орган се разпространи в черния дроб. В тези случаи вниманието на лекаря може да бъде насочено към първичния тумор, докато малките метастази останат незабелязани.

При тестовете DAMO LiON е показал по-висока точност при откриването на злокачествени тумори в сравнение с общопрактикуващи рентгенолози. Когато лекарите са използвали ИИ системата като помощен инструмент, времето за разчитане на изображенията е намаляло с 27%, а чувствителността при откриване на злокачествени образувания се е увеличила с 11,5%. Според изследователите това значително намалява риска от пропуснати диагнози, като по-младите лекари с помощта на системата са постигнали резултати, сравними с тези на по-опитните специалисти.

По време на двумесечното клинично изпитване моделът е анализирал контрастно усилени изображения на над 10 000 пациенти. Системата е помогнала на лекарите да открият 15 чернодробни метастази, които първоначално са били пропуснати, което е довело и до промяна в плановете за лечение на тези пациенти.

Откритите от DAMO LiON метастази обикновено са били малки, слабо различими от околната тъкан и разположени извън обичайните анатомични зони. Средният им диаметър е бил около 1 сантиметър, а ниският контраст с чернодробната тъкан е затруднявал откриването им.

Резултатите от изследването са публикувани наскоро в научното списание Nature Medicine.

DAMO Academy разработва и други ИИ модели за диагностика и скрининг на онкологични заболявания, сред които DAMO PANDA за рак на панкреаса, DAMO GRAPE за рак на стомаха и DAMO COCA за колоректален рак.