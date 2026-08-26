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Проф. Нако Стефанов: България е пред два смъртни риска – войната и демографското изчезване
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нако Стефанов поставяме най-тежкия въпрос: накъде върви България? Говорим за отношенията с Русия, русофобията и историческата памет, за опасността страната ни да бъде въвлечена във война, за демографския срив и социалната цена на неолибералния модел. Проф. Стефанов отправя и остро предупреждение към новата власт и Румен Радев: огромният кредит на обществено доверие може бързо да бъде изгубен, ако зад новите лица остане старата политика. Има ли България сили да избере собствен път и да се превърне в зона на мира? Разговаряме без заобикалки.
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