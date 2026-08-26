Румен Петков: Скандалът в МВР вече ерозира държавата – някой трябва да понесе отговорност

/Поглед.инфо/ Възможно ли е войната в Украйна да премине към много по-опасен етап и България да се окаже въвлечена в прякото противопоставяне между Русия и НАТО? В първата част от разговора на Владимир Трифонов с проф. Нако Стефанов се обсъжда засилващата се военна ескалация, ядрената граница, която никой няма право да подценява, променящия се баланс между Запада и Глобалния Юг и новите амбиции на Турция. Проф. Стефанов предупреждава и за българския проблем: държава в тежка демографска ситуация може да се окаже притисната едновременно от военни, геополитически и регионални процеси, върху които почти няма собствено влияние.

25.08.2026 19:04