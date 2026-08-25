Филмът разказва за стремежа към мир чрез ежедневието в ресторант „Дракон“, където храната и общуването между хората са в центъра на историята. Основната идея е обобщена в репликата: „В ресторант „Дракон“ има само мир и храна“.
Филмът „Имало едно време в Близкия изток“ тръгва по световните кина
/Поглед.инфо/ На 11 септември ще се състои премиерата на китайския филм „Имало едно време в Близкия изток“ в Хонконг, Макао, Австралия, Нова Зеландия и Малайзия, на 17 септември – в Сингапур, а на 18 септември – в Япония. Предстои да бъдат обявени и датите за премиерите в Северна Америка, Европа, Близкия изток и Африка.
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