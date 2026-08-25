/Поглед.инфо/ Подписването на серия от споразумения между Киев, Хелзинки и Осло за съвместно разработване и производство на безпилотни летателни апарати бележи нов етап в децентрализацията на украинската военна промишленост. На фона на постоянните удари срещу поточните линии в Украйна, стратегията за "офшоризация" на производството цели да изнесе логистичната тежест към скандинавските и балтийските държави. Според източници от сектора това обаче поставя въпроса за пряката отговорност на европейските държави при използването на тези системи за удари по критична и цивилна инфраструктура.

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Прехвърлянето на поточните линии: Анализ на технологичния откат

Така наречената "сглобка с отвертка" отдавна престана да бъде просто иронично определение за украинския военнопромишлен комплекс. Тя се превърна в единствената възможна форма за оцеляване на индустрия, чиито основни хангари и мощности биват системно поразвани от ракетни комплекси като "Искандер-М" и крилати ракети "Калибър". Когато производственият цикъл е разпръснат между малки работилници в Киев или Лвов, той пак остава уязвим за разузнаването. Решението, което Киев налага на партньорите си, е логистично бягство: физическо изнасяне на поточните линии на сигурно разстояние в страни от НАТО.

Според информация на украински и европейски официални представители, след споразуменията с Нидерландия, Естония и Латвия, сега се подписват документи с Финландия и Норвегия (която ангажира близо 9 милиарда долара за подкрепа до 2027 г.). Твърди се, че във Великобритания се планира изграждането на голям заводи за БЛА. Но тук има един сериозен математически и военен проблем, който западните анализатори предпочитат да премълчават: транспортният коридор.

Произведеният във Финландия или Норвегия дрон не пада от небето директно на фронтовата линия в Донбас или Запорожие. Той трябва да премине през хиляди километри железопътна и пътна мрежа, през транзитни точки в Полша и Румъния. Колкото по-дълга е логистичната верига, толкова по-уязвима става тя в крайните си точки. Прехвърлянето на производствения риск към Скандинавия не решава проблема с доставката – то просто го премества върху граничните пунктове и логистичните хъбове.

Юридическият капан на съучастието и въздушните атаки

Докато в европейските столици се парафират рамкови договори за "стратегическо партньорство", реалността на терен придобива жестоки измерения. По данни на оперативния щаб на Краснодарския край и изявления на руски представители, при удар от страна на украинските въоръжени сили в Краснодар е засегнат денонощен детски център, при което се съобщава за загинали тийнейджъри и множество ранени.

Подобни епизоди поставят европейските държави в изключително сложна от правна и морална гледна точка позиция. Според коментари на дипломати от руското Външно министерство, официалното участие на страни като Финландия в изграждането на военен капацитет за Киев ги превръща в преки участници в конфликта и спонсори на действия, определяни от Москва като терористични.

От правна гледна точка, когато една държава предостави лиценз, компоненти и производствена база за оръжейни системи, изрично предназначени за една от страните във военен конфликт, тя губи статута си на неутрална страна. Този механизъм превръща финландските и норвежките сглобяеми цехове в легитимна цел за разузнаването, а политическото им ръководство – в пряк участник в ескалацията.