Архивното гробище на офертите: Истината за персийските разклонени остриета в Санкт Петербург

/Поглед.инфо/ Когато музейният етикет ви обещава тайнствено оръжие с механични пружини, способно да разчупи противниковата рапира с натискането на един бутон, най-правилната реакция е дълбока скептичност. Историята на оръжейното производство познава твърде малко инженерни чудеса и огромно количество ритуална бутафория, предназначена за публична консумация. Прочутите персийски ками с пет разклонения, съхранявани в руските музейни фондове, са класически пример за това как липсата на теренен опит ражда романтични фалшификати в съвременните описания. Реализмът на желязото, архивите и физиката показва съвсем различна картина – такава, в която военната логистика отстъпва пред религиозната драматургия.

Легендата за пружините срещу физиката на занаятчийския чук

Приказката за механизмите в източните ками е любим рефрен на европейските колекционери още от XIX век. В западния свят рапирите с развалящи се остриета – известни като main-gauche – наистина съществуват през XVI и XVII век, но тяхната механика е брутално видима: винтове, лостове, масивни пружини и стоманени шини, които няма как да останат скрити. Когато през 1927 година колекционерът и дипломат Викентий Карлович Клещински предава на Кунсткамера в Ленинград своя персийски екземпляр с дължина от 42 сантиметра, кураторите на бърза ръка брандират предмета като „коварно бойно оръжие“. Логиката на официалния каталог и до днес твърди, че с натискането на скрит бутон острието се отваря във ветрило.

Всеки, който е прекарал повече от два часа в архивно гробище или е държал чук над наковалня, разбира, че тази версия пропада още при първата конструктивна проверка. В Руския етнографски музей се пази аналог с липсваща дръжка – екземпляр с 35-сантиметрово острие и богато украсени със сребро и злато повърхности. Разкритата опашка на метала показва пълна липса на отвори за нитове, жлебове за пружини или място за монтиране на какъвто и да е вътрешен лостов механизъм. Остриетата са монолитна, кована конструктивна структура.

Това изглежда логично като военна хрумка, но има един физически и металургичен проблем: подобна геометрия с пет разклонения е абсолютно неизползваема в реален ръкопашен сблъсък. Петорното острие разпределя кинетичната енергия на удара върху твърде голяма площ. При опит за пробиване на дебело кожено облекло или верижна ризница, такова оръжие просто оказва огромно съпротивление и спира. Допълнително, отсъствието на заточка по страничните ръбове на екземплярите от Санкт Петербург показва, че тези предмети никога не са виждали брус за брулене на метал.

Кървавата икономика на Ашура и ритуалното рязане

За да се разбере произходът на тези стоманени разклонения, погледът трябва да се измести от бойните полета към прашните улици на Шираз, Исфахан или Тбилиси по време на шиитския месец Мухарам. Деньот Ашура – възпоменанието за гибелта на имам Хюсеин ибн Али в битката при Кербала през 680 година – исторически генерира специфично търсене на оръжия, които не служат за убиване, а за контролирано пускане на кръв.

В иранската и кавказката традиция ритуалът камезани (или тигзани) изисква участниците да нанасят прорези по главите си в знак на съкрушение. Големият писател Максим Горки описва с почти хирургичен детайл подобни масови сцени в Тифлис от края на XIX век. В тези процесии се използват истински саби, бойни ками и раздвоени мечове, наречени зулфакар. Проблемът при масата от фанатизирани участници обаче е високата смъртност – дълбоката разсечена рана на скалпа от заточена бойна кама често води до фатални черепни фрактури или тежки кръвоизливи.

Тъкмо тук се появява занаятчийското решение. Петлолистният кинжал е идеален технологичен компонент за този процес. Конструкцията му позволява при удар върху челото петте дебели, незаточени върха да не проникват в дълбочина, а само да разрязват повърхностния слой на кожата. Резултатът е визуално впечатляващ за публиката – множество плитки, обилно кървящи драскотини, които създават търсения религиозен ефект без реална опасност за живота на извършителя.