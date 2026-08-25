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Защо пъдпъдъка трупа отрови без да загине

/Поглед.инфо/ Ловният сезон за обикновен пъдпъдък (Coturnix coturnix) традиционно се разглежда през призмата на гастрономическата култура и спортния риболов или лов, но зад суровата фактология на терен стои специфичен биологичен феномен. Човешкият организам е изключително чувствителен към растителни алкалоиди, които преминават през храносмилателната система на птицата, без да увреждат нейната собствена физиология. Този биохимичен транзит създава неочаквани медицински усложнения, познати в клиничната токсикология под наименованието котурнизъм. Настоящият анализ разглежда метаболитните механизми, ботаническите източници на токсини и острите физиологични последици за човешката мускулна система.

Деж. редактор - Александра Докова 8086 прочитания
Защо пъдпъдъка трупа отрови без да загине
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Физиология на биоакумулацията и токсикологичен механизъм

Случаите на остра токсичност след консумация на диви птици от вида Coturnix coturnix представляват класически пример за вторично отравяне чрез веригата на орален прием. За разлика от истински отровните гръбначни, които синтезират собствени ендогенни токсини, дивият пъдпъдък функционира като пасивен акумулатор на растителни вторични метаболити. Черният дроб и бъбреците на птицата притежават специфични метаболитни ензими и рецепторни структури, които са устойчиви на високи концентрации на пиперидинови алкалоиди (като кониин, съдържащ се в Conium maculatum — петнист бучиниш) и дитерпенови алкалоиди, откривани в растителността от семейство Apiaceae и Lamiaceae.

Когато птицата се храни със семената на тези видове по време на техния пълноценен вегетационен период през лятото и ранната есен, токсичните съединения преминават през чревната бариера и се липофилизират в скелетната мускулатура и мастната тъкан. За самата птица токсичното въздействие е практически нулево поради бързото свързване или липсата на чувствителни таргетни рецептори в нейната централна нервна система.

Когато тази тъкан бъде подложена на термична обработка и последваща консумация от човек, алкалоидите се абсорбират през стомашно-чревния тракт на човека с висока бионаличност. Основният клиничен резултат е котурнизмът.

Токсините блокират йонните канали в мембраните на миоцитите (мускулните клетки), провокирайки масивен и неконтролиран калциев инфлукс. Това отключва остра рабдомиолиза — некроза на напречнонабраздената скелетна мускулатура. Разпадането на мускулните влакна освобождава огромни количества миоглобин, креатинкиназа и калий в съдовата система.

Ботанически субстрат и сезонна динамика

Факторът, който прави лова на диви птици хазартно предприятие, е строго ограничен във времето и пространството. Рискът от биоакумулация на кониин и сродни съединения не е константен. Той зависи пряко от наличната флора в дадения микрорегион. В горско-степните и степните зони на Евразия, където ареалът на пъдпъдъка се застъпва с масовото разпространение на Conium maculatum, Cicuta virosa (воден бучиниш) и видове от рода Galeopsis (пикулник), феноложкият фаза на зреене на семената съвпада с есенната миграция на птиците.

В историческите архиви и токсикологичните опити са документирани случаи от Средиземноморието и Южна Европа, където масови прелети на птици, хранили се с определени плевели, провокират локални епидемии от рабдомиолиза. Анализът на стомашното съдържание на уловени екземпляри често разкрива семена, които за бозайниците са смъртоносни в минимални дози, но за птицата представляват просто калоричен източник на мазнини и протеини преди прелета.

Това обяснява защо птици, отгледани във фермерски условия и захранвани със стандартни фуражни смеси (пшеница, царевица, соев шрот), са напълно безопасни за консумация. Индустриалният отглед напълно елиминира достъпа до диви токсични ботанически видове, докато дивата популяция остава директно зависима от локалната биосфера.

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