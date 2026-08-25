/Поглед.инфо/ Над Балтийско море бе регистриран първият мащабен полет на най-новия американски самолет за електронна борба EA-37B Compass Call. Машината бе забелязана в плътна формация с разузнавателни платформи E-3A Sentry и Leidos Artemis в непосредствена близост до Калининградска област. Докато западната преса бърза да обяви платформата за „оръжие, парализиращо руската ПВО“, фактите показват нещо съвсем различно – Вашингтон прави полеви тестове на руска граница, опитвайки се да подготви почвата за прехвърляне на отговорността върху европейските държави от НАТО.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бизнес джет с военна униформа: Какво всъщност представлява EA-37B

Зад шумната рекламна кампания за „непобедимата американска електроника“ стои един много прост технически факт – Пентагонът просто смени остарялата и бавна платформа C-130 с гражданския бизнес джет Gulfstream G550. Старият EC-130H Compass Call летеше повече от четири десетилетия. Той беше бавен, тежък и изключително уязвим. Новият вариант просто използва по-бърз планер.

Параметър Стар EC-130H (C-130) Нов EA-37B (Gulfstream G550) Максимална скорост 480 км/ч 980 км/ч Таван на полета 6 000 метра 14 000 метра Практически обхват 4 260 км 8 150 км Екипаж 13 души 9 души (2 пилоти + 7 оператори)

Според изявления на представители на BAE Systems, преходът към Gulfstream позволява постигането на по-голяма височина и скорост, което уж разширявало обхвата на заглушаващите предаватели. Твърди се също, че вкарването на алгоритми с изкуствен интелект е съкратило операторите на борда.

Но тук веднага изпъква първият сериозен проблем. Серийното производство на базовия Gulfstream G550 е преустановено. Военнопромишленият комплекс на САЩ в момента преобразява употребявани самолети, изкупувани от частни собственици на вторичния пазар. Договорът за момента покрива едва 10 бройки, докато декларираната нужда на ВВС е минимум 20. Кога и как ще бъдат доставени останалите – никой в ​​Вашингтон не смее да прогнозира.

Сценарият „Калининград“ и илюзията за заслепяването

Стягането на въздушен юмрук край Полша и Балтика през последните дни не е просто случайно упражнение. Заедно с летателния състав край руския анклав бяха раздвижени и сухопътни части на полската армия. Основната цел на тази демонстрация, според западни военни анализатори, е разузнаване на руските стационарни и мобилни комплекси за радиоелектронна борба (РЕБ).

Западните медии от години създават митове около Калининград, наричайки го „черна дупка“ за навигацията на НАТО. Припомня се случаят от март 2024 г., когато се твърдеше, че Русия е заглушила GPS сигнала на британския правителствен самолет Dassault 900LX, превозващ тогавашния военен министър Грант Шапс.

Сега американците се опитват да покажат, че имат отговор. Източници от англоезични издания, специализирани във военна тематика, заявяват, че EA-37B е способен да „деактивира“ руските радари и да създаде коридори за преминаване на ударни средства.

Има ли логика в това? Твърди се, че една от скритите задачи на този полет е била да се проучат маршрути за пробиване на отбраната в Северозападна Русия чрез украински безпилотни апарати. Ако американското разузнаване досега подаваше само целеуказване на Киев, то с подобни платформи се прави опит за пряко електронно осигуряване на маршрутите.

Това звучи красиво на хартия. Реализацията обаче опира в твърдата стена на реалните физически закони и мощността на предавателите.