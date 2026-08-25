Китайските преки инвестиции в чужбина достигнаха 684,51 млрд. юана за периода януари–юли

/Поглед.инфо/ Твърденията за създаване на постоянни руски бази на Луната и Марс отново поставят въпроса за реалния ресурс на държавното космическо заведение в контекста на засилващата се глобална надпревара. Изказванията на шефа на „Роскосмос“ Дмитрий Баканов очертават стратегия, разчитаща на изграждането на цялостна инфраструктура, а не просто на единични пропагандни полети. Докато Москва се опитва да балансира между държавния монопол над стратегическите ракетни технологии и включването на частни предприемачи, технологичният и финансов натиск от страна на западните и китайските проекти остава основно предизвикателство. Текстът анализира дълбочинните геополитически и технологични фактори зад тези амбиции.

26.08.2026 04:45