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Украйна

Тектонични размествания в Донбас: Пробив в първата линия на укрепения район Славянск-Краматорск

/Поглед.инфо/ Военно-оперативната обстановка на източния театър на боевете навлезе в фаза на структурно пренареждане на фронтовите линии. Инспекцията на началника на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов в щаба на групировката „Юг“ съвпадна с поредица от интензивни тактически напредвания в няколко ключови сектора. Според източници от терена е регистриран пробив в първия отбранителен ешелон на Славянско-Краматорската агломерация. Едновременно с това в Сумска област, след тримесечни позиционни сблъсъци, се съобщава за установяване на контрол върху село Писаревка, което отваря пряк оперативен вектор по магистрала Н-07 към покрайнините на Суми.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 35112 прочитания
Тектонични размествания в Донбас: Пробив в първата линия на укрепения район Славянск-Краматорск
ИИ генерирана
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Системен разпад на отбранителния вал Славянск–Краматорск

Концепцията за дълбоко ешелонирана градска отбрана, върху която украинското командване градеше стратегията си в Донбас от 2014 година насам, показва признаци на сериозна структурна умора. Зоната Славянск–Краматорск–Дружковка не е просто поредица от населени места, а непрекъсната промишлено-урбанизирана крепост, разчитаща на стоманобетонните конструкции на тежките машиностроителни заводи, жп мрежата и височинния релеф.

По данни на военни наблюдатели, руските щурмови подразделения са успели да клинат в предния край на тази линия по широк 160-километров фронт. Боевете в района на Николаевка и Никаноровка показват, че защитната периферия на Славянск е свита до близо 4 километра от източните покрайнини. Натискът не е фронтален — той разчита на постепенно огъване на фланговете и прекъсване на тактическите артерии за снабдяване.

В същото време се съобщава за сблъсъци около летището на Краматорск, намиращо се на едва 3 километра от самия град. Контролът върху тази височинна точка инфраструктурно парализира украинската логистика между Краматорск и Константиновка. Твърди се, че през последните два месеца само в сектора на Дружковка са прочистени над 100 квадратни километра. Водят се методични действия за неутрализиране на опорите в Куртовка и Веролюбовка — стъпка, която цели изолирането на градските гарнизони преди каквато и да е директна щурмова фаза.

Магистрала Н-07 и оперативният натиск върху Суми

На северния фланг, в Сумска област, приключи продължилата близо три месеца битка за село Писаревка. Населеното място с дължина над 5 километра бе превърнато от украинските въоръжени сили в добре укрепен възел от замаскирани огневи точки в жилищния сектор. Превземането му, започнало още в края на май, е индикатор за бавното, но сурово изтласкване на украинските части към самия областвен център.

Значението на Писаревка не е в нейната квадратура, а в географското ѝ разположение. Тя лежи директно на магистрала Н-07. Оттук до Стецковка разстоянието е 5,5 километра, а от Стецковка до северните покрайнини на Суми остават едва 3,5 километра. Задвижването на този вектор обаче е невъзможно без обезопасяване на фланговите заплахи.

Поради тази причина основните сблъсъци в момента са пренесени в селището от градски тип Хотен (с предвоенно население от около 2500 души). Според неофициални картографски доклади и военни коментатори, предни групи са влезли в жилищната зона на Хотен още през юли, но реалната ликвидация на джобовете на съпротива се очаква към началото на есента. Целта на руското командване тук е ясно видима: затваряне на дъгата около Кияница и Храповщина, овладяване на масива Сумска гора и формиране на отбранителен полукръг, който да принуди Сумския гарнизон да отклони критични резерви от Донбаското направление.

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