Защо спортният риболов произвежда бавна смърт

/Поглед.инфо/ Всяка пролет крайречните плиткажи се пълнят с ентусиасти, които бъркат хуманизма с биофизиката. Практиката за връщане на уловената риба обратно във водата се рекламира като върхова проява на екологична съвест, но зад сухата статистика стои просто един зле изчислен механичен и биологичен стрес. Когато извадиш студенокръвно животно от средата му, счупиш хидростатичното му равновесие и увредиш защитната му епителна слуз, то не "се връща у дома", а влиза в спирала от секундарен сепсис, хипоксия и осмотичен шок. Разглеждаме реалните архивни и лабораторни данни за това какво всъщност се случва на дъното, далеч от обективите на камерите.

Идеологическият произход на една илюзия

Доктрината „улови и пусни“ (Catch and Release) не е възникнала като естествен продукт на екологично съзряване, а като спешна мярка за ограничаване на щетите в Северна Америка през 50-те години на миналия век. Данните от тогавашния Департамент по рибни ресурси на щата Мичиган показват драстичен срив в популациите на дива пъстърва (Salvelinus fontinalis) в резултат на засилената антропогенна преса и построяването на новите пътни мрежи след Втората световна война. Логистиката е била елементарна: ако всеки посетител отнеме законната си норма от шест риби, речните системи се изпразват за по-малко от три сезона. Вменяването на морално превъзходство на тези, които връщат улова, е просто евтин административен лост за запазване на рекреационния капитал без инвестиции във възобновяване на рибните стопанства.

В източноевропейския контекст тази практика навлезе със закъснение, но бе приета със същия безкритичен ентусиазъм. Без да се отчитат спецификите на локалните хидрологични условия, летните температурни пикове и специфичния бактериален състав на водоемите, риболовците превърнаха екстракцията на животни в псевдо-екологичен пърформанс.

Физиологията на изтощението: Кислороден дълг и лактатна ацидоза

За да се разбере съдбата на пуснатата риба, трябва да се излезе от сантименталния изказ и да се влезе в биохимията на мускулното съкращение. Когато рибата се бори на въдицата, тя преминава от аеробен към анаеробен метаболизъм. В червените и белите мускулни влакна настъпва светкавично натрупване на млечна киселина. При рибите процесът на изчистване на лактата от кръвта е критично бавен и изисква часове пълно спокойствие при висока Saturation (насищане) на водата с кислород.

Изваждането на въздух спира хрилната вентилация незабавно. Хрилните ламели – фини структури с дебелина от броени микрони – колабират под действието на повърхностното напрежение на водата, слепват се и спират газообмена. Проучване на факултета по биология към Университета на Британска Колумбия (University of British Columbia) документира, че престой на въздух от над 60 секунди води до критичен кислороден дълг, който изисква поне 4 часа за пълно възстановяване. През този период рибата е с нарушена координация, забавени рефлекси и е практически беззащитна пред хищници или силни речни течения.

Освен това, сухият контакт с човешките ръце, мрежите на кеповете или земната повърхност механично премахва външния мукозен слой. Този слой съдържа антимикробни пептиди, имуноглобулини и ензими (като лизозим), които представляват първата и най-важна бариера срещу сапролегниоза (Saprolegnia) и бактериални инфекции от рода Pseudomonas. Веднъж оголена, кожата става входна врата за спори, които развиват мицел в рамките на 48 до 72 часа. Рибата плува обратно "здрава", но умира седмица по-късно от вторичен сепсис.

Дълбочинният фактор: Баротравма и невъзможност за компенсация

Проблемът се задълбочава катастрофално при риболов на дълбочина под 10-12 метра. Повечето физиоклистични костни риби (като бялата риба и костура) нямат пряка анатомична връзка между плувния мехур и хранопровода. За да изравнят налягането в мехура, те разчитат на бавен газов обмен през мрежа от капиляри (rete mirabile).

Когато такава риба бъде бързо изтеглена към повърхността, в сила влиза законът на Бойл-Мариот: обемът на газа в мехура се увеличава обратнопропорционално на спадащото хидростатично налягане. Резултатът е класическа баротравма:

Надуване на плувния мехур до размери, които притискат вътрешните органи и сърцето.

Изпадане на стомаха през устната кухина (пролапс).

Екзофталм (изпъкване на очите поради налягане в черепната кухина).

Газова емболия в капилярните мрежи.

Пусната в това състояние, рибата просто остава да плава на повърхността с корем нагоре, изложена на слънчева радиация и атаки от птици. Твърденията, че „пробождането“ на мехура със спринцовка (т.нар. fizzing) спасява животното, често са просто некомпетентно инфектиране на коремната кухина с мръсни инструменти на терен.