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Мъртва зона на 2212 метра под земята: Геологията, която пренаписва биологията

/Поглед.инфо/ Когато говорим за крайностите на Земята, туристическият наратив обикновено ни бута към Орбит, върховете на Хималаите или М Bound-нивото на Марианската падина. Истинският лабораторен кошмар обаче се разиграва на броени километри от крайбрежните санаториуми на Абхазия, в масива Арабика. Там пещерата Веревкина не просто чупи рекорди за отвесна дълбочина от 2212 метра, а поставя под въпрос границите на човешката логистика и познатите еволюционни модели. В тази среда на 4 градуса по Целзий, 100-процентова влажност и постоянен воден спрей, спелеологията спира да бъде романтично хоби и се превръща в тежък индустриален процес, опиращ се на тонове въжета, физиологичен мазохизъм и пробойни в досегашната биологична наука.

Деж. редактор - Александра Докова 10803 прочитания
Мъртва зона на 2212 метра под земята: Геологията, която пренаписва биологията
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Логистичният кошмар на масива Арабика

Първоначалното маркиране на входа през 1968 г. от експедиция на Красноярските спелеолози (тогава заведена под индекса С-115) не предполага нищо фундаментално. Входният отвор е стандартна карстова пукнатина с размери 3 на 4 метра, заклещена на 2288 метра надморска височина между върховете Зонт и Крепост. Но това, което аматьорските опити от 60-те и 80-те години не разбират, е структурата на самия варовиков масив. Варовикът тук е натрошен от тектонични микропукнатини, които прокарват водата като хидравлична преса надолу към Черно море.

Истинският изследователски пробив настъпва едва когато московският клуб „Перово“ поема системната работа в периода 2000–2017 г. Слизането до котата от 2212 метра не е въпрос на кураж, а на строго изчислена транспортна верига. Експедицията на екипа на Евгений Снетков и Павел Демидов през март 2018 г., която окончателно кова световния рекорд, изисква пренасянето на близо два тона товар по вертикални отвеси. Хранителните дажби, карбоновите въжета, газовите бутилки и преносимите сухи лагери преминават през поредица от тесни меандри — прочутия проход „Капитан Немо“ и вертикалните кладенци, където преминаването на един човек с транспортна торба (транспер) отнема часове на изтощително триене в мократа скала.

В подобни условия законите на физиката и биологията бързо свалят илюзиите. Влагата пропива всичко. Хипотермията е неизбежен спътник, ако движението спре за повече от двадесет минути. Сензорната депривация под земята превръща всеки механичен грешен ход на карабинера във потенциален фатален инцидент. Човешкото тяло спира да синтезира витамин D, циркадните ритми се разпадат напълно в рамките на 72 часа, а психозата от постоянния шумов фон на падащата вода е реален операционен фактор.

Подземната биосфера: Организми извън познатата биосфера

Въпросът, който наистина разтърси научното общност след изваждането на първите биологични проби от дъното и сифона „Последният стоянки на закотвените“, е как изобщо оцелява биологична маса на 2 километра под повърхността. На тази дълбочина няма фотосинтеза. Няма слънчева светлина, няма зелена маса. Базовият хранителен цикъл разчита изцяло на органичния детрит — повърхностни остатъци от листа, хумус и мъртви насекомите, отмивани от пролетните дъждове и разтопения сняг през хилядите метри карстови филтри.

Пробите, обработени от екипи биоспелеолози (включително изследванията върху подземни амфиподи и стигобионти), разкриват напълно слепи, пигментно дефицитни ракообразни и сухоземни изоподи. Това са организми с драстично забавен метаболизъм, невероятно удължени крайници и антени, компенсиращи липсата на зрение чрез високоефективни механорецептори. Част от откритите видове, като троглобионтните бръмбари от семейство Carabidae и специфични видове от рода Stygobromus, представляват ендемити, оцелели без пряк контакт с външната атмосфера в продължение на милиони години.

Биолозите определят тези същества като „живи фосили“ или реликти от преди глейшерните периоди. Хипотезата, че тези биосистеми са напълно капсулирани, се потвърждава от откриването на бактериални килими върху стените на най-долните галерии. Тези микроорганизми хемосинтезират, разграждайки минералните съединения във варовика и разтворените във водата сулфати. За астробиолозите от NASA и ESA това е готов теренен модел: ако животът на Земята намира начин да изгради сложни вериги за оцеляване в пълна тъмнина, под тежестта на хиляди тона скала и при постоянно ниски температури, абсолютно същите биохимични принципи биха могли да действат под ледената кора на спътника Европа или в подземните лавови тръби на Марс.

Противно на популярното схващане за пещерите като статични каменни коридори, Веревкина е динамична и изключително опасна хидрологична система. В края на 2018 г. експедиция на клуб „Перово“ едва не завършва с катастрофа поради неочакван хидроудар. Дъжд на повърхността, комбинация от бързо топене на снеговете в планината, може да превърне сухите вертикални кладенци в бушуващи подземни водопади за броени часове. Водното ниво на самото дъно, в района на подземното езеро „Любничкото“, може да се покачи с над 40 метра, затваряйки въздушните джобове и превръщайки галериите в сифони с огромно налягане.

Числата и радиовъглеродният анализ на утайките показва, че геоложката възраст на масива позволява още по-дълбоки пробиваемости. Спелеолозите не са стигнали до базовото ниво на дренаж — точката, в която подземните води се изравняват с нивото на Черно море. Това означава, че абсолютната дълбочина на системата вероятно надхвърля 2400 метра, но физическият достъп до тези секции изисква коренно различно леко водолазно оборудване, сухопътни пробивания и пренасяне на редишативни газови смеси през тесни, нестабилни теснини.

Сравненията с подобни системи в района — като съседната пещера Крубера-Вороня (дълбока 2197 метра) или пещерата Снежная — показват, че целият масив Арабика представлява гигантска подземна швейцарска сирене-структура. Инфраструктурата на тези изследвания обаче остава изцяло на плещите на частни научни клубове и ентусиасти. Там няма държавни грантове за милиони, нито уреден логистичен маршрут. Всяка пренесена метанова бутилка, всеки метър статично въже 10 мм и всяка консерва се изкачват на гръб по алпийски пътеки, преди изобщо да се достигне входа.

Пещерата Веревкина няма да се превърне в туристическа дестинация. Влагата, теснотията и постоянният риск от срутвания и удавяния гарантират, че това подземно пространство ще остане достъпно само за шепа хора с изключителна физическа и психическа подготовка. Архивното гробище на неуспешните опити и изоставената екипировка по междинните лагери на -600 и -1400 метра напомнят, че Земята няма нужда от допълнителна романтизация — суровата физика на подземния свят е напълно достатъчна да държи човешкото любопитство под константно напрежение.

За тези, които искат да разгледат историческия разрез на карстовите проучвания в Кавказ, изключително ценен остава материалът ни за подземната хидрология на Големия Кавказ, където анализираме взаимовръзката между тектоничните плочи и формирането на най-дълбоките пропасти на планетата.

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