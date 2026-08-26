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66 милиона години по-късно: Изследването от Бристъл, което счупи теорията за постепенния упадък

/Поглед.инфо/ В продължение на десетилетия палеонтологичната общност поддържаше удобно, но фундаментално компрометирано обяснение за края на амонитите: тези древни главоноги просто били изчерпали еволюционния си потенциал. Удобен разказ за бавна, постепенна смърт, породен от недостатъчно прецизирани фосилни регистри. Последното мащабно картографиране на музейни масиви от екипа на университета в Бристъл обаче демонтира тази хипотеза. Данните показват, що се отнася до динамиката на видообразуване и процента на оцеляване, че амонитите не са се намирали в никакъв систематичен упадък преди сблъсъка от края на Креда.

Деж. редактор - Александра Докова 10363 прочитания
66 милиона години по-късно: Изследването от Бристъл, което счупи теорията за постепенния упадък
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Грешката в архива и сривът на една научна догма

Работата на изследователите от Бристъл, в сътрудничество с Природонаучния музей в Лондон, засяга един от основните проблеми на историческата палеонтология — системното изкривяване на извадката. Десетилетия наред научните статии приемаха за даденост, че намаляването на откритите вкаменелости от даден период автоматично означава биологичен срив на вида. Това е класическа архивационна мъгла. Когато ерозията, геоложките процеси или липсата на достатъчно разкопки в определени географски ширини скрият скалните пластове, намерените фосили просто намаляват. Науката дълго бъркаше липсата на камъни с липса на живот.

За да се заобиколи този проблем, беше реорганизирана глобалната база данни за черупчестите главоноги. Вместо да се разчита на отделни локални разкопки в Западна Европа, изследователите обединиха хиляди каталогизирани образци от музейни фондове в световен мащаб. Резултатът показва, че скоростта на видообразуване при амонитите до последно е надвишавала или балансирала скоростта на естественото им изчезване. Разликите в оцеляването са били стриктно регионални: на места популациите са процъфтявали, докато на други са търпели временен натиск от местните екосистеми. Това не е профил на умиращ клон от дървото на живота.

Физиката на катаклизма срещу 350 милиона години издръжливост

Да твърдиш, че организъм, доминирал океаните в продължение на повече от 350 милиона години, е изчезнал поради „структурна неспособност да се адаптира“, е меко казано повърхностно. В течение на своята история амонитите преминават през няколко катастрофални събития на аноксия — пълно изчерпване на кислорода в световния океан — и драстични температурни амплитуди. Те оцеляват след пермското измиране, преминават през триаса и юра, модифицирайки структурата на черупките си от дребни, 40-сантиметрови форми до двуметрови чудовища с огромна маса.

Сблъсъкът на границата между Креда и Палеоген преди 66 милиона години обаче поставя изцяло нов тип лимити. Проблемът тук не е в самата кинетична енергия на удара, а в последвалата верижна реакция: глобална инжекция от сяра и прах в стратосферата, последвана от колапс на фитопланктона. За разлика от техните близки роднини — наутилусите, чиито малки се излюпват в по-дълбоки води като вече оформени дънни организми — амонитите разчитат на микроскопични планктонни ларви, плуващи в най-горните океански слоеве. Когато светлината угасва и хранителната верига в повърхностния слой се срива за броени месеци, ларвите просто нямат биомаса, с която да се хранят. Оцеляването на възрастните индивиди се оказва без значение, след като възпроизводственият цикъл е физически прекъснат.

Тази хипотеза за критичната роля на ларвния стадии се потвърждава и от паралелните наблюдения върху други групи marine organisms. В подобни сценарии оцеляват не най-силните или най-големите, а тези с най-малко специфична енергийна зависимост от най-горния фотосинтезиращ слой на океана.

Несигурността около точната хронология все още остава. Отделни отлагания в Северна Америка загатват, че единични изолирани популации от амонити са продължили да съществуват няколко хиляди години след самия удар — явление, познато като "зомби таксони". Данните обаче са твърде оскъдни, за да бъдат независимо потвърдени извън тези специфични геоложки контексти.

Отново се сблъскваме с фундаменталното разминаване между теорията за постепенната еволюция и реалните, сурови удари от физическия свят. Подобен беше казусът и при разкритията около [вкаменелостите на нотозавъра в Южното полукълбо], които избутаха морската хронология с цели 40 милиона години назад и показаха, че рептилиите са завладели океана далеч по-бързо, отколкото класическите модели допускаха. Амонитите просто бяха погълнати от абсолютно същата динамика — не еволюционен фалит, а чиста геофизична малшанс.

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