Телескопът „Джеймс Уеб“ откри гигантски черни дупки в галактически джуджета от ранната Вселена

/Поглед.инфо/ Новите измервания на инфрачервения космически телескоп „Джеймс Уеб“ отново подредиха фактите по начин, който принуждава астрофизиците да преразгледат стандартните си модели. Така наречените „малки червени точки“, засичани в дълбоките фотометрични заснемания на ранния космос, се оказаха нещо много по-конкретно и материално от теоретичните хипотези: екстремно плътни галактики-джуджета, в чиито центрове функционират свръхмасивни черни дупки. Всичко това се случва при пространствени размери, които според установените доскоро представи за класическа звезда и газов газ просто не трябваше да съществуват в такъв ранен етап.

Когато фотоните не стигат: Данните срещу теорията

В астрофизиката отдавна има един неписан правило-принцип: колкото по-далеч гледаш, толкова по-силно оптичният шум и технологичните лимити на огледалата стесняват полето на сигурност. Откритите от обсерваторията „Джеймс Уеб“ точкови източници с червено изместване изглеждаха като поредната пробойни в теорията за образуване на първите структури. Месеци наред в академичните среди се водеше спор дали става дума за прашни звездообразуващи системи с невиждана интензивност, или за голи квазари без звездна обвивка. Причината за тази интелектуална мъгла беше проста – отделният фотонен сигнал от всеки единичен обект бе твърде слаб, за да позволи определяне на профила на повърхностната яркост.

Екип от международни изследователи, чиято работа бе публикувана наскоро в списанието Nature Astronomy, избра да избегне единичните спектрални грешки чрез статистическо натрупване. Вместо да разчитат на един-единствен идеален кадър, астрофизиците комбинираха и съвместно обработиха данните от 217 отделни червени точки. При това сумиране на фотометричните профили фоновият шум отслабна, а в периферията на централното точково лъчение се появи слаб, но отчетлив оптичен сигнал. Резултатът бе категоричен: около всяка от тези свръхмасивни черни дупки съществува изключително компактна звездна система с въртящ се диск.

Пространствена компресия и екстремна плътност

Изчисленията на геометричните параметри показват, че средният радиус на тези галактики-домакини е едва 210 парсека, което съответства на приблизително 685 светлинни години. За сравнение, това прави въпросните обекти над два пъти по-малки от всеки друг известен звездообразуващ обект със съпоставима маса от същата епоха. При маса от над един милиард слънчеви маси, събрана в такъв минимален обем, гравитационният потенциал и плътността на материята достигат стойности, които трудно се вписват в стандартните хидродинамични модели на ранния газов колапс.

Според наличната документация и наблюденията с камерата NIRCam, централните черни дупки в тези системи съставляват нетипично голям процент от общата маса на цялата галактика. В съвременната Вселена масата на централната черна дупка обикновено е едва частица от процента спрямо масата на звездната издутина, докато в тези ранни обекти съотношението е изместено драстично в полза на гравитационното ядро. Това навежда на мисълта, че ядрото е изпреварило развитието на самата звездна периферия – сценарий, който по-ранните анализи на спектрите от Хъбъл смятаха за статистически малко вероятен.