Ротация от 6,45 часа: Как аномалията от Сидни компрометира теоретичната астрофизика

/Поглед.инфо/ Данните от австралийския радиотелескоп ASKAP за пореден път показват колко са крехки теоретичните ни модели, когато се сблъскат със суровата наблюдателна реалност. Откриването на източника ASKAP J1839-075, позициониран на приблизително 13 000 светлинни години от Земята, поставя под сериозно съмнение установените представи за електродинамиката на неутронните звезди. Обектът излъчва радиовълни на всеки 53,8 минути или прави пълно завъртане на периода си в рамките на 6,45 часа – скорост, която според познатите формули за магнитосферно излъчване би трябвало отдавна да е изгасила радиопулсациите. Вместо очакваната физична тишина, архивите регистрират активност, която трае десетилетия без прекъсване.

Аномалията в архивите и пробойните в теорията

Астрономията има един неизбежен, почти жесток проблем – тя разчита изцяло на това, което успява да улови в тесния спектрален прозорец на апаратурата, преди сигналът да потъне в фоновия шум. Когато екипът от Университета в Сидни, воден от Ю Уинг Джошуа Лий, засича необичайния импулс от ASKAP J1839-075 през януари 2024 г., първоначалната реакция е съвсем естествен оперативен скептицизъм. В радиоастрономията периодични сигнали с толкова дълъг интервал обикновено се класифицират като антропогенни смущения, спътникови отражения или просто грешки в обработката на суровия поток от данни.

Трябваха общо 15 отделни сесии на наблюдение и проверка на архивните записи от телескопи като VLA (Very Large Array) и Parkes, за да се потвърди безумната реалност: обектът пулсира поне от 1988 г. На практика това означава, че инструментът е регистрирал един и същ периодичен сигнал в продължение на повече от три десетилетия, без никой да му обърне внимание, просто защото софтуерните филтри са настроени да търсят милисекундни или секундни интервали. Интелектуалната мъгла около подобни открития често се дължи точно на този факт – търсим само онова, което предварително сме решили, че е физически възможно.

Според класическото разбиране за еволюцията на неутронните звезди, когато една масивна звезда претърпи гравитационен колапс, съхранението на ъгловия момент я кара да се върти с бясна скорост. В началните фази от съществуването си обектът функционира като кохерентен радиопредавател, задвижван от въртенето и диполното си магнитно поле. С течение на времето обаче звездата губи ротационна енергия, спирачките на магнитосферата забавят периода ѝ, и тя пресича така наречената "линия на смъртта" (death line). Отвъд тази теоретична граница електрическото поле в магнитосферата вече няма достатъчен потенциал да ускорява електрони и позитрони до енергии, способни да генерират каскади от вторични двойки и съответно кохерентно радиоизлъчване.

Тук обаче фактите удрят пряко в теоретичната конструкция. ASKAP J1839-075 се върти с период от 6,45 часа. При такава ниска ротационна скорост напрежението, индуцирано около звездата, би трябвало да е с пъти по-ниско от прага,potребен за създаване на радиовълни. Обектът е твърде бавен, за да бъде класически пулсар, и твърде радиоактивен, за да бъде угаснала неутронна звезда.

Ресурсни лимити, геометрия и въпроси без отговор

Ако разгледаме проблема през суровата логика на физиката и енергийния баланс, хипотезите започват да олекват една по една. Първата възможност е да си имаме работа с екстремно магнетизирана неутронна звезда – магнетар, при който магнитното поле надхвърля десетки милиарди тесла. При такива полета квантово-електродинамичните ефекти променят свойствата на вакуума и механизма на излъчване. Но тук изниква друг проблем: магнетарите по правило са динамични, нестабилни обекти, които генерират рентгенови избухвания и бързо губят магнитната си енергия. ASKAP J1839-075 обаче излъчва бавно, монотонно и предвидимо вече над 35 години, без следа от катастрофални рентгенови събития.

Втората хипотеза ни пренася към белите джуджета. Възможно ли е това да е изолирано бяло джудже с изключително силно магнитно поле? Период от няколко часа е напълно стандартен за ротацията на бяло джудже, но никой досега не е наблюдавал единично бяло джудже да произвежда кохерентни радиоимпулси с толкова висока яркостна температура. Механизмът просто липсва в учебниците.

Изследователите са принудени да признаят, че са изправени пред апаратен и теоретичен парадокс. Алтернативата е да се преразгледа изцяло геометрията на излъчващите зони в магнитосферата. Може би радиовълните не се генерират над магнитните полюси, както се предполагаше досега, а в съвсем различни региони на ток, поддържани от сложно, високополюсно магнитно поле, което не се подчинява на простия диполен модел. Или пък обектът е част от бинарна система с невидим, нискомасен компаньон, който захранва магнитосферата чрез акреция или електродинамично взаимодействие, макар че до момента липсват орбитални Доплерови измествания в сигнала.

Така или иначе, архивното гробище на астрономията тепърва ще разкрива подобни "бавни" сигнали. Новата фаза на наблюдения с нискочестотния масив SKA-Low, чието въвеждане в експлоатация в Западна Австралия вече навлиза в ключова фаза, е проектирана точно за улавяне на такива дългопериодични транзиенти. Дотогава ASKAP J1839-075 остава неудобен обект за моделиране – напомняне, че когато нашите уравнения не съвпадат с поведението на материята в дълбокия космос, проблемът рядко е в космоса.