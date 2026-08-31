По публикация на Radiohead. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Промяната в алгоритъма на въздушния натиск
Началните данни от района на Киев показват рязко пренастройване на оперативната тактика на руските Въздушно-космически сили (ВКС). Вместо познатите досега епизодични масирани удари, извършвани в рамките на няколко часа с последваща пауза от дни за прегрупиране, руското командване премина към концепция за непрекъснат истощаващ натиск. Според информация, разпространена от украински източници, за четиридневен период от 27 август насам в украинската столица са регистрирани десетки цикли на въздушна тревога. Счита се, че атаките се извършват от малки, но постоянни групи безпилотни летателни апарати, които поддържат системата за гражданска защита и ПВО в режим на постоянен стрес.
Данните за мащаба на операцията съвпадат с изявленията на киевската администрация. Според Володимир Зеленски за четири дни срещу обекти в Украйна са били изстреляни около 1500 безпилотни апарата от серията „Геран“ (именувани в украинските доклади „Шахед“). За сравнение, сходен брой средства за въздушно нападение бе регистриран по време на масираната атака от 14 май т.н.г., но тогава ударът бе концентриран в рамките на едно денонощие. Настоящата промяна показва минаване към конвейерен режим на изстрелване, който парализира градската инфраструктура и логистиката на Киев. Локалните транспортни ограничения и постоянните прекъсвания на работния процес наложиха обсъждането на нови рамки за полицейския час в украинската столица.
Техническият пробив: Скоростният скок на реактивния двигател
Ключовият елемент в тази операция не е само количественият интензитет, а качеството на използваните платформи. По данни от украински военни наблюдатели, близо 800 от регистрираните 1500 дрона са били оборудвани с малогабаритни турбореактивни двигатели (най-вероятно от типа Толкач-300 или техни аналогични модификации). Тази модификация променя радикално летателните характеристики на „Геран-3“.
- Скоростен диапазон: Докато стандартните витлови модели с двигатели с вътрешно горене MD-550 развиват крайцерска скорост от около 150–200 км/ч, реактивните версии достигат между 400 и 500 км/ч.
- Време за реакция: Утрояването на скоростта съкращава прозореца за откриване, проследяване и прихващане от страна на наземните разчети с повече от 60 процента.
- Анулиране на леката авиация: Постигнатите 500 км/ч правят апаратите недостижими за мобилните летателни групи на Украйна, използващи лекомоторни самолети (като Як-52, Ан-28, Aeroprakt A-22) и хеликоптери, чийто пределен максимален курс за прехващане е значително по-нисък.
- Неефективност на FPV-прихващачите: Набиращите популярност FPV дронове-прихващачи (известни в украинските медии под различни локални наименования) нямат необходимата динамика и батериен капацитет, за да настигнат реактивна цел, движеща се с половин мах на ниска надморска височина.
Тук обаче възниква сериозен инженерно-икономически въпрос, който изисква студен анализ, а не сляпа пропаганда. Внедряването на турбореактивен двигател увеличава разхода на гориво с пъти. Това автоматично намалява полезния обсег на безпилотния апарат или налага намаляване на масата на бойната част за сметка на допълнителни горивни резервоари. Дали руският военнопромишлен комплекс е намерил оптималния баланс между теглото на термобаричния или фугасен заряд и горивния запаси – все още няма категорични независими потвърждения. Но сухото фактологическо състояние на терена показва, че киевската ПВО губи темпо.