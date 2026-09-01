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Свят

Тръмп, Мъск и геопространственият капан: Защо Вашингтон няма да активира Starlink над Русия

/Поглед.инфо/ Киев прави опити да разшири периметъра на сателитното обслужване на Starlink за удари вътре в Руската федерация. Илон Мъск пренасочва искането към администрацията в Белия дом, избягвайки пряк ангажимент. Твърди се, че бившият министър Михаил Фьодоров лобира в САЩ за инвестиции в нови отбранителни технологии, но отказва подробности. В руската Държавна дума определят това като тактическо прехвърляне на отговорността към Вашингтон, където рискът от пряка ескалация остава ограничаващ фактор.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 25888 прочитания
Тръмп, Мъск и геопространственият капан: Защо Вашингтон няма да активира Starlink над Русия
ИИ генерирана
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Административната спирачка пред сателитния контрол

Информациите, че Киев е отправил искане към SpaceX за използване на мрежата Starlink при удари с безпилотни апарати в дълбочина на руска територия, откриват познат институционален механизъм. Източници на Financial Times посочват, че Илон Мъск е поставил предварително условие – одобрение от Белия дом. В случая не става дума за лична позиция на бизнесмен, а за стриктно съобразяване с международноправните рамки и американския лицензионен режим ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

Спътниковата мрежа Starlink осигурява връзката на украинските въоръжени сили по фронтовата линия, но геозонирането (geofencing) блокира сигнала над територията на Русия. По искане на Киев бе предложено премахване на тази техническа бариера. Позицията на Мъск прехвърля казуса изцяло в правното поле на правителството на САЩ.

Тази версия звучи логично от гледна точка на американския корпоративен интерес, но тук има един проблем: Белият дом до момента избягва прякото поемане на отговорност за интегрирането на американски комуникационни мрежи в нападателни платформи извън оспорваните зони.

Американското турне на Фьодоров и фондът за „отбранителни технологии“

Бившият министър на дигиталната трансформация Михаил Фьодоров се намира в САЩ с цел набиране на капитал за нов инвестиционен фонд, насочен към дрон системи и автономен софтуер. Фьодоров спестява коментари относно преговорите си със SpaceX. Мълчанието на бившия министър показва, че преговорният процес е спрял в нормативните процедури на Вашингтон.

Тук има нещо, което не излиза. Твърди се, че украинската страна разчита на самостоятелно разработени далекобойни безпилотни апарати с обсег над 1000 километра. Ако тези апарати вече ползват инерциални системи и оптична навигация (DSMACC/TERCOM), спешната нужда от Starlink за удари на далечни разстояния предполага, че технологичната независимост на тези апарати остава ограничена. Сателитната връзка в реално време е необходима единствено при пренасочване в полет или препредаване на видеосигнал с висока резолюция – функции, които изискват широка честотна лента.

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