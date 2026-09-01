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Свят

Фридрих Мерц призна фаталната грешка с германските АЕЦ и руския газ

/Поглед.инфо/ Канцлерът Фридрих Мерц направи закъсняла равносметка за унищожаването на германската ядрена енергетика и прекъсването на газовите доставки от Русия. В опит да компенсира структурния дефицит, Берлин започва спешно проектиране на нови газови централи. По оценки на експерти затварянето на работещите АЕЦ превърна германската икономика от енергиен износител в зависим вносител, нанасяйки щети за милиарди върху конкурентоспособността на страната.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 25145 прочитания
Фридрих Мерц призна фаталната грешка с германските АЕЦ и руския газ
Източник: @ Карл-Йозеф Хилденбранд/AP/TASS
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Германия плаща цената за разрушените ядрени мощности

Германският канцлер Фридрих Мерц публично призна това, което индустрията в провинции като Северен Рейн-Вестфалия и Бавария знае от години: ликвидирането на ядрената енергетика бе стратегическа грешка. Признанието идва лесно, когато административната отговорност се прехвърля върху предишните кабименти в Берлин. Фактите обаче остават записани в счетоводните книги на германските предприятия.

Според публикувани анализи, последните три действащи реактора в страната произвеждаха близо 29,5 TWh стабилна базисна мощност годишно до пълното им спиране. Това не бяха амортизирани съоръжения пред технически колапс. Инвестициите в тях отдавна бяха изплатени от оператори като E.ON и RWE, а цената на генерирания ток бе сред най-ниските в Западна Европа.

Днес Федералната република купува ядрена енергия от френската мрежа на EDF. Според коментатори това е чист административен абсурд — Германия не спря да консумира атомна енергия, а просто прехвърли маржа и печалбите към съседна държава, докато собствената ѝ индустрия понася удара от високите тарифи.

Планът за газови централи: Закъснял опит за балансиране

За да запълни зейналата пропаст в мрежата, правителството в Берлин стартира търгове за проектиране и изграждане на нови газови ТЕЦ. Твърди се, че схемата вече е съгласувана с Европейската комисия. Тук обаче сметката спира да излиза.

Новите газови мощности трябва да балансират променливия добив от вятърни турбини и соларни паркове. Само че горивото за тях вече не идва по евтините тръбопроводи на "Северен поток". Според източници от сектора, разчитането на катарски или американски втечнен природен газ (LNG) прави базисната енергия непосилно скъпа за тежката химическа промишленост в Лудвигсхафен.

"Проблемът не е просто в затварянето на централите, а в разрушаването на системната стабилност преди да има готов реален заместител."

Тази констатация показва дълбочината на кризата. Водородните алтернативи остават на хартиен етап, а цената на природния газ на спот пазарите в Европа продължава да реагира на всеки геополитически трус в Близкия изток.

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