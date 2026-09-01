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Свят

Русия и Беларус натрупаха 52 милиарда долара търговия, но проектът „Освей“ спъна интеграционния възторг

/Поглед.инфо/ Тридневното гостуване на Александър Лукашенко в Русия (27–29 август 2026 г.) и преговорите му с Владимир Путин в Ново-Огарьово отчетоха исторически $52 милиарда стокооборот. Зад рекордните цифри и 12,5% ръст през първото полугодие обаче се крият тежки бюрократични спънки в съвместните високотехнологични проекти и хронична зависимост от азиатски компоненти.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 18392 прочитания
Русия и Беларус натрупаха 52 милиарда долара търговия, но проектът „Освей“ спъна интеграционния възторг
ИИ генерирана
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Търговският рекорд като параван за незавършени интеграционни задачи

На хартия статистиката изглежда изключително убедително. До края на миналата година обемът на двустранната търговия между Русия и Беларус стигна сумата от 52 милиарда долара. Тенденцията не спря дотук — през първото полугодие на тази година беше регистрирано допълнително увеличение от 12,5%. Минск подава дизел, бензин и хранителни продукти без прекъсване. От другата страна на границата Москва отчита около 4,5 милиарда долара преки инвестиции и над 2500 действащи предприятия с руско участие на беларуска територия.

Всичко това звучи чудесно за пресконференции. Истинският въпрос обаче не е колко тона гориво са преминали през границата, а каква част от този ръст се дължи на реално ново производство и каква — на инфлационни процеси и пренасочване на търговски потоци заради санкционния режим. Когато изключим суровините и аграрния сектор, картината придобива съвсем различен характер.

Илюзията за пълна технологична независимост

По време на срещите беше декларирано, че Минск и Москва са напът напълно да елиминират чуждестранната компонентна база в сферата на високите технологии. Според официалната версия беларуските гиганти „Интеграл“ и „Планар“ вече покриват нуждите на руския военен и цивилен сектор от специализирана микроелектроника.

Това твърдение звучи добре на хартия, но инженерната реалност показва сериозни разминавания.

  • Наследена инфраструктура: Минск наистина запази съветските производствени линии, което в момента е критично важно за поддръжката на съществуващите оръжейни и промишлени платформи.
  • Проблемът с литографията: Производството на съвременни микрочипове по 7-нанометров или по-нисък технологичен процес изисква съоръжения, с каквито нито една от двете държави не разполага.
  • Азиатският байпас: Повечето от "внесените отвътре" компоненти разчитат на критични суровини, оборудване или междинни възли, доставяни чрез паралелен внос от Азия.

Технологичният суверенитет не се купува с правителствени постановления. Без собствено оборудване за photolithography на световно ниво, приказките за „пълно задоволяване на пазара“ са просто политическа реторика, предназначена за вътрешна консумация.

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