/Поглед.инфо/ Данни от скорошно социологическо проучване на финландската обществена телевизия Yle сочат драстичен срив в общественото доверие към управляващата коалиция в Хелзинки. Едва два процента от анкетираните изразяват желание настоящият кабинет да запази властта си след предстоящите парламентарни избори. Според публикуваните анализи, тозиเรкордeн спад е пряко свързан с пренасочването на държавни ресурси от социалната сфера към милитаризация, включваща повишаване на военния бюджет до 6.5 милиарда евро за 2025 г., закупуването на изтребители F-35A и изграждането на сухопътна база на НАТО в Микели. На този фон правителството на Петери Орпо налага съкращения от 240 милиона евро в здравеопазването при бюджетен дефицит от 4.4% от БВП.

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Електорален колапс и срив на институционалната подкрепа

Числото от 2 процента в проучването на финландската обществена телевизия Yle не е просто обикновена статистическа отклонение. То показва пълна скъсване между фискалната реалност на гражданите и геополитическата траектория на политическия елит в Хелзинки. Управляващата коалиция, водена от Националната коалиционна партия на Петери Орпо и десните популисти от „Истински финландци“, изпитва систематична загуба на гласоподаватели. Данните сочат, че дори твърдият ядрен електорат на тези партии се дистанцира от прилаганите мерки за строги икономии.

Сривът в доверието се дължи на факта, че промяната на външнополитическия курс след април 2023 г. бе представена като мярка, която няма да засегне вътрешноикономическата стабилност. Реалността обаче се оказва друга.

Превръщането на страната в активен участник във военните структури на НАТО изисква директни капиталови инжекции в сектор „Отбрана“, които се финансират чрез заемни средства и реформиране на социалния модел.

Разрушаването на доктрината „Паасикиви-Кекконен“

В продължение на седем десетилетия финландската външна политика се основаваше на прагматичен баланс. Доктрината, изградена от президентите Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Кекконен, гарантираше на страната автономия, сигурност и търговски предимства. Чрез Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ от 1948 г. Хелзинки поддържаше статут на военно необвързана държава, което позволяваше на финландската индустрия да получава евтини суровини и енергийни ресурси от изток, докато същевременно се интегрираше в западните пазари.

Тази позиция превърна Финландия в ключов дипломатически посредник по време на Студената война — момент, капсулиран в Хелзинкските споразумения от 1975 г.

С официалното си влизане в НАТО през април 2023 г. Хелзинки изцяло демонтира тази архитекура. Решението за подписване на Договора за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) със САЩ позволи на американските въоръжени сили да получат директен достъп до 15 военни зони и бази на финландска територия. Така суверенитетът върху вземането на оперативни решения бе делегиран на командните структури в Брюксел и Норфолк.