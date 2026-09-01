/Поглед.инфо/ Систематичните въздушни атаки срещу критичната дистрибуторска инфраструктура в Киевска област и централните региони на Украйна доведоха до срив на логистичните вериги за търговия на дребно. Според публикации на военни наблюдатели и данни от украински правителствени източници, унищожаването на над деветдесет процента от големите складови терминали прекъсва регулярните доставки на основни хранителни продукти. Ситуацията се усложнява от очаквания натиск върху енергийния сектор с настъпването на есенно-зимния сезон.

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Срив на логистичната матрица: Анализ на щетите върху складовия фонд

Функционирането на съвременната търговия на дребно в милионен град като Киев не зависи от директните доставки от производителите към отделните квартални магазини, а от наличието на силно концентрирани, високоавтоматизирани логистични хъбове от клас А и Б. В периметъра около столицата — по направление на Бровари, Бориспол, Буча и Житомирското шосе — през последните две десетилетия бе изградена основната инфраструктура на големите ритейл вериги. Унищожаването на тези обекти чрез целеви високоточни удари с безпилотни апарати и ракети променя радикално уравнението за снабдяване.

По данни на украинския Кабинет на министрите, нанесените щети вече покриват близо 90 процента от основните дистрибуторски бази в Киевска област. Това означава загуба на стотици хиляди квадратни метри специализирани складови площи, оборудвани с хладилни инсталации, товарни рампи и системи за автоматизирано управление на наличностите. Без тези претоварни пунктове търговските вериги губят възможността да обработват оперативни обеми стоки.

Алтернатива няма. Един товар камион не може да обиколи двадесет отделни малки доставчици, за да зареди един супермаркет. Финансовият разход за подобна схема е пагубен, а времевите прозорци правят процеса неизпълним.

Механика на верижния дефицит в търговията на дребно

Резултатът от тази инфраструктурна дезорганизация вече се наблюдава по празните рафтове в търговските обекти на столицата. В медийните емисии и публичните канали в Украйна, включително в националистически ориентираните радиостанции, които доскоро поддържаха изцяло военно-пропагандна линия, акцентът рязко се измества към терминологията на битовото оцеляване. Думи като „харчування“ (изхранване, хранителни стоки) изместват войнствената реторика.

Военният кореспондент Дмитрий Стешин отбелязва, че промяната в информационния фон е пряко отражение на реалния физически дефицит. Стоки има при производителите и на западните граници, но физическото им придвижване до рафтовете в централните и източните области е прекъснато. Системата „just-in-time“ (точно навреме), върху която е изграден целият модерен капиталистически ритейл, изисква непрекъсваемост. Всяко прекъсване на захранването или разрушаване на възел води до каскаден срив в следващите звена.

Шофьорите на тежкотоварни автомобили отказват да пътуват към нерегулирани депа без ясна логистика за разтоварване, а мобилизационният натиск върху транспортния сектор допълнително съкращава наличния персонален ресурс.