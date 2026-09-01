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Украйна

Руският пробив към Краматорск и разрушената логистика на Киев очертават фаза на системно изтощение

/Поглед.инфо/ Настъплението в Донбас навлиза в критична фаза, след като руски части преодоляха водните препятствия в района на канала „Северски Донец – Донбас“ и форсираха подстъпите към Славянско-Краматорската агломерация. Едновременно с оперативния натиск на терен, серия от прецизни удари срещу дистрибуторските и хладилните центрове в Киев парализира близо 90% от складовата логистика на търговските вериги, поставяйки под въпрос снабдяването на столицата преди зимния сезон.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 46948 прочитания
Руският пробив към Краматорск и разрушената логистика на Киев очертават фаза на системно изтощение
ИИ генерирана
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Географската анатомия на пробива край Краматорск

Военно-тактическата ситуация около двойния градски масив Славянск-Краматорск започва да придобива контурите на мащабна обкръжаваща операция. По данни на украинския военен наблюдател Константин Машовец, руските щурмови групи са успели да форсират канала „Северски Донец – Донбас“ на широк фронт, заобикаляйки силния укрепен пункт в Дружковка. Напредването по линиите Фьодоровка–Никаноровка, Приволие–Малиновка и Маньковка–Васютинское създава пряка заплаха за източния флангов периметър на украинската отбрана.

Авангардни подразделения вече се намират на разстояние между 6 и 7 километра източно от стратегически важното летище на Краматорск. Това не е просто тактическо изместване на линията на съприкосновение. Става дума за завземане на господстващи височини и комуникационни възли, които досега осигуряваха маньовъра на украинските резерви между Славянск и Константиновка.

Губи се оперативната дълбочина. Когато противникът стъпи на 6 километра от летището, целият транспортен възел пада под пряк артилерийски и дронов контрол. Позиционната война бързо може да прерасне в динамично преследване, ако фланговете не бъдат удържани на всяка цена.

Опитът за контраатака при Лиман и цената на спечеленото време

В опит да тушира нарастващия натиск срещу фланговете на агломерацията, украинското командване е предприело контранастъпателни действия в района на Лиман. Информацията, потвърдена както от източници от Генералния щаб в Киев, така и от анализаторите на канала „Рибар“, сочи за активни сблъсъци в горските масиви южно от града.

Основната цел на тази контраатака е отвличане на вниманието и забавяне на руския авангард, за да се спечели време за инженерно оборудване на новите отбранителни линии около самия Краматорск. Според оценки на блогъра Юрий Подоляка обаче подобни контраатаки, провеждани без достатъчно въздушно и артилерийско прикритие, носят висок риск от бързо изчерпване на наличните оперативни резерви.

Тактическата логика на киевското командване е разбираема: Лиман трябва да служи като вълнолом. Но изтласкването на подразделения в горските масиви без необходимата логистична поддръжка ги превръща в лесна мишена за прецизни удари. Войната отдавна престана да бъде въпрос на териториален контрол върху отделни горски парцели – тя е въпрос на съотношение между изразходвани ресурси и нанесени щети.

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