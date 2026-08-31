Днес многоезична поредица за цитати от речите на Си Дзинпин бе излъчена в държави от ШОС

/Поглед.инфо/ На 30 август в Бишкек, се състоя церемонията по стартирането на излъчването на „Любимите цитати на Си Дзинпин“, продуцирана от Китайската медийна група.

В приветствие по време на събитието зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн, че излъчването на предаването „Любимите цитати на Си Дзинпин“ в страните от ШОС е конкретен пример за прилагане на консенсуса между държавните глави на страните-членки и за насърчаване на задълбочаването на приятелството, укрепването на взаимното доверие и разширяването на обмена помежду им.

Президентът на Киргизстан Садир Жапаров също изпрати поздравително писмо по повод събитието.