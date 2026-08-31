САЩ и Венецуела договориха $19 на барел за Каракас при цена от $65 в пояса Ориноко

/Поглед.инфо/ Във Вашингтон и Каракас очевидно са сметнали, че финансовата прагматика превъзхожда идеологическата реторика. Делси Родригес обяви параметрите на 25-годишното енергийно споразумение със Съединените щати, според което Венецуела ще получава средно по 19 долара на всеки добит и реализиран барел петрол при базова цена от 65 долара. Сделката обхваща 17 стратегически находища в пояса Ориноко и цели достигане на добив от над 1.5 милиона барела дневно, но икономическите реалности и състоянието на инфраструктурата оставят сериозни въпросителни пред реализацията.

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Сметката на Каракас: $19 от барел при $65 маркерна цена

Цифрите, които Делси Родригес съобщи в обръщението си към нацията, изглеждат впечатляващо на хартия — общ приход за държавната хазна от около 209 милиарда долара за целия 25-годишен период на споразумението. В основата на тази финансова рамка застава изчислението, че при цена от 65 долара за барел на международните пазари, директно в държавния бюджет на Венецуела ще влизат приблизително 19 долара.

Финансовият механизъм се базира на две основни компоненти: минимално роялти от 16% за осемте нови блока в нефтения пояс на река Ориноко и корпоративен данък върху печалбата в размер на 34%. Твърди се, че тази структура трябва да гарантира суверенните права върху ресурсите, докато чуждестранните оператори поемат капиталовите разходи.

Тук обаче има един сериозен проблем, който числата спестяват. Спецификата на венецуелския тежък и свръхтежък суров петрол (Extra Heavy Crude) от басейна Ориноко изисква огромни количества разредители (дилуенти) и специализирани мощности за преработка (ъпгрейдъри), за да стане продаваем на световните рафинерии. Когато приспаднете оперативните разходи (OPEX), транспортирането и високата амортизация на разрушената инфраструктура, чистият марж за чуждестранния инвеститор рязко намалява. Дали американските компании ще поемат целия технологичен риск при това разпределение на приходите?

Инфраструктурният срив и цената на санкционния натиск

Споразумението предвижда съвместна работа по 17 стратегически находища с крайна цел възстановяване на добива до нива над 1.5 милиона барела на ден. За да се разбере мащабът на това предизвикателство, трябва да се върнем към хронологията на упадъка на венецуелския петролен сектор.

2007 г.: Вълната от национализации при Уго Чавес доведе до оттеглянето на гиганти като ExxonMobil и ConocoPhillips, като държавната PDVSA пое пълен контрол върху ключовите проекти в Ориноко.

Вълната от национализации при Уго Чавес доведе до оттеглянето на гиганти като ExxonMobil и ConocoPhillips, като държавната PDVSA пое пълен контрол върху ключовите проекти в Ориноко. 2017–2019 г.: Вашингтон наложи финансови и секторални санкции срещу PDVSA, ограничавайки достъпа до американския пазар и блокирайки вноса на критично необходимите леки фракции петрол и нафта.

Вашингтон наложи финансови и секторални санкции срещу PDVSA, ограничавайки достъпа до американския пазар и блокирайки вноса на критично необходимите леки фракции петрол и нафта. 2020–2024 г.: Добивът на страната, който в началото на века надхвърляше 3 милиона барела дневно, падна под 700–800 хиляди барела, а рафинериите в Пунто Фихо и Пуерто Ла Крус работеха с минимален капацитет поради липса на резервни части.

Каракас на практика предлага своята геоложка база и над 100-годишна история на индустрията срещу американски капитали и технологии. Но твърдението, че това автоматично ще генерира "работни места, инфраструктура и нови производствени вериги", сблъсква с липсата на квалифициран инженерно-технически персонал — стотици хиляди специалисти напуснаха страната през последното десетилетие.