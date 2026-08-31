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Свят

Кремъл отново актуализира ядрения праг: Учението по сдържане не спира западните оръжейни доставки

/Поглед.инфо/ Дилемата за ядреното възпиране и границите на стратегическото търпение отново са в центъра на анализа на руските геополитически среди. Докато западните държави продължават финансовата и военната подкрепа за Киев, в Москва се затвърждава тезата, че всеки компромисен изход крие съществени рискове за държавността. В тази разработка Поглед.инфо разглежда вътрешните логически противоречия в руския дискурс за сигурност, последиците от т.нар. „завой на изток“ и реалните технически параметри на противопоставянето.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 32799 прочитания
Кремъл отново актуализира ядрения праг: Учението по сдържане не спира западните оръжейни доставки
ИИ генерирана
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Рамката на ядреното възпиране и реалностите на бойното поле

Твърдението, че геополитическото противопоставяне между Руската федерация и НАТО навлезе в фаза, при която дипломатическите отстъпки се възприемат като капитулация, се превърна в основен мотив в изявленията на руски аналитици. В публикацията на Владимир Максимовски се поставя акцент върху концепцията за непреемливостта на „свят без Русия“. Според автора, западните военни стратези продължават да действат от позицията на предположението, че Москва няма да премине прага на използване на тактическо или стратегическо ядрено оръжие. Няма обаче публично потвърждение от страна на алианса, че подобни сметки са единствената основа на неговото планиране.

Това изглежда логично в рамките на доктриналната реторика, но съществува сериозен факт, който не се връзва с пълна сила. Въпреки периодичното обновяване на руската ядрена доктрина и провеждането на маневри с нестратегически ядрени сили, западните доставки на високоточни оръжия — включително оперативно-тактически ракети като ATACMS и Storm Shadow — продължават. Според редица независими военни експерти, самият праг на ескалация остава размит, а практическото прилагане на отговор на ниво Наказателен кодекс или административна промяна в статута на границите не спира автоматично логистиката през полския транспортен възопаз в Жешов.

Исторически аналогии и илюзията за монолитност

Паралелите с отблъскването на чужди нашествия (като събитията около река Угра през 1480 г. или Великата отечествена война) често се използват за вътрешна мобилизация. Но от икономическа и демографска гледна точка сравнението куца. По данни на Федералната служба за държавна статистика (Росстат), демографският натиск и недостигът на работна ръка в промишлеността днес са коренно различни от структурата на населението през 40-те години на миналия век.

Според публикацията, вътрешното състояние на обществото изисква „чиста победа“, а не спиране по точки. Тук обаче възниква сериозно разминаване с реалните възможности на отронната индустрия.

  • Производството на бронирана техника в предприятия като „Уралвагонзавод“ разчита в голяма степен на модернизация на по-стари платформи (Т-72Б3, Т-80БВМ), отколкото на изцяло ново серийно производство на нови架构 (като Т-14 „Армата“).
  • Военната икономика на Русия наистина демонстрира устойчивост срещу санкциите от 2022 и 2023 г., но темповете на инфлация и основният лихвен процент на Централната банка на Русия (достигнал 19-20%) показват структурно напрежение.
  • Снабдяването с компоненти за микроелектроника продължава предимно чрез сложни вериги през трети страни, което оскъпява крайната продукция.
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