Гостите на събитията отбелязаха, че програмите помагат на местната публика да опознае по-добре вижданията на Си Дзинпин за насърчаване на приятелството между народите и взаимното разбирателство, както и да се запознае с дълбочината на китайската култура и динамичното развитие на съвременен Китай.
Стартираха прожекции на подбрани телевизионни продукции на КМГ в Киргизстан и Египет
/Поглед.инфо/ В навечерието на участието на китайския председател Си Дзинпин в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през 2026 г., както и предстоящите му държавни посещения в Киргизстан и Египет, в Бишкек и Кайро стартираха специални представяния на подбрани продукции на Китайската медийна група.
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