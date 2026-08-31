Китай и Русия ще продължат да задълбочават сътрудничество в рамките на ШОС

/Поглед.инфо/ Днес следобед китайският председател Си Дзинпин, който е в Бишкек за участие в годишната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, проведе среща с президента на Русия Владимир Путин.

Китайският председател посочи, че през май тази година президентът Путин успешно е посетил Китай.

„От стратегическа гледна точка и в дългосрочен план ние изготвихме планове за насочване на двустранните отношения към по-високо качество и по-високо ниво на развитие и постигнахме консенсус относно задълбочаването на сътрудничеството между Китай и Русия във всички области в новите условия“, каза Си Дзинпин.

Той подчерта, че Шанхайската организация за сътрудничество носи важната мисия да поддържа стабилността в региона и да насърчава регионалното развитие. Китай е готов да работи заедно с всички страни, включително Русия, за обсъждане на плановете за развитие на организацията, за да подпомогне нейното стабилно и дългосрочно развитие и да укрепи силите, които водят реформата в глобалното управление и насърчават равноправната и подредена многополюсност в света.

Путин заяви, че на фона на нестабилната и сложна международна обстановка Русия и Китай продължават да задълбочават всестранното си стратегическо сътрудничество, като се придържат към принципите на равенство, взаимно доверие и взаимна подкрепа. Сътрудничеството в различните области се развива бързо, а отношенията между Русия и Китай се превърнаха в образец за междудържавните отношения. Москва изразява готовност да поддържа контакти на високо равнище с Пекин, да засили сътрудничеството в области като търговия, енергетика, промишленост, транспорт и наука и технологии, да укрепи културните и човешките обмени и да насърчава постигането на нови резултати в отношенията между двете страни.