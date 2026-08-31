Списание „Циушъ“ ще представи статия на китайския председател относно политическата отговорност за управление на партията

/Поглед.инфо/ В 17-ия брой на теоретичното списание на ККП „Циушъ“, който ще излезе на 1 септември, ще бъде публикувана статия на генералния секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин със заглавие „Устойчиво прилагане на политическата отговорност за управление и контрол на партията“. Това е откъс от важните изказвания на генералния секретар от юни 2013 г. до юли 2026 г.

В статията се подчертава, че за да бъде осигурено строгото управление на партията, самата партия трябва да изпълнява пълноценно своите управленски функции. Ясното разпределение на отговорностите, тяхното поемане и ефективното им изпълнение са основни условия за това. Партийните организации на всички нива, както и всички партийни членове и кадри, трябва да засилят чувството си за отговорност и мисия като представители на управляващата партия. Те трябва да възприемат изпълнението на политическите отговорности на управляващата партия като своя основна политическа задача, ясно да разбират задълженията си, да поемат отговорност и да ги изпълняват добросъвестно. Така цялата партия ще може да поеме колективно отговорността за своето управление и да укрепи постигнатите резултати.