Свещени крушки и ядрен прах: Текстовият анализ срещу археологическия тонаж

Ресурсният лимит на палеолитните хипотези
Разглеждането на човешката история през призмата на метафизичен сблъсък между добро и зло е удобен литературен похват, но архивното гробище на геологията изисква далеч по-суров изчислителен подход. Когато се говори за „допотопни цивилизации“, притежаващи високи технологии, първата пробойна в теорията се появява при изчисляването на необходимата горивно-енергийна база. Всяка индустриална или високотехнологична структура оставя след себе си незаличими изотопни маркери, шлакови депонирания и масивни преобразувания на ландшафта.
Археологическите данни от обекти като Кермек на Таманския полуостров наистина потвърждават присъствието на раннопалеолитни хоминиди отпреди 1,2 до 1,5 милиона години. Силицифицираният доломитов инструмент, открит в черепната кухина на Elasmotherium на обекта Богатири/Синяя Балка, е доказателство за сурова борба за оцеляване и усвояване на протеинови ресурси, а не за оръжейна индустрия. Присъствието на механични поражения върху костния материал показва междувидова и вътревидова конкуренция за територия, каквато се наблюдава при всички примати.
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| ХРОНОЛОГИЧЕН И РЕСУРСЕН АНАЛИЗ НА ОБЕКТИТЕ |
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| Обект / Регион | Датировка | Физически и материален артефакт|
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| Кермек / Таман | 1.2 - 1.5 млн. г. | Доломитови инструменти, кости |
| Чатал-Хююк | ~7000 г. пр.н.е. | Непечени тухли, обсидиан |
| Йерихон (Зид) | ~8000 г. пр.н.е. | Каменна стена, суха зидария |
| Черноморски басейн | ~5600 г. пр.н.е. | Седиментен солен слой |
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Археологическите доказателства за организирано насилие в Чатал-Хююк и Йерихон не разкриват глобални конфликти на развити империя, а логистичната отбрана на земеделския добив срещу номадски групи. Изграждането на първите каменни стени е било въпрос на оцеляване спрямо климатичните колебания в ранния холоцен, а не резултат от космически знания.
Хидрология срещу митология: Черноморският напречен срез
Катастрофизмът често търси опори в Библията или вdialogues на Платон („Тимей“ и „Критий“). Но хидроложкият анализ на Черноморския басейн предлага далеч по-прозаична картина. Хипотезата на Райън и Питман от 1997 г. за трансформацията на сладководното езеро в солено море около 5600 г. пр.н.е. се основава на преминаването на средиземноморска вода през Босфора.
Твърди се, че този процес е наводнил хиляди квадратни километри крайбрежни низини, превръщайки се в първоизточник на легендите за глобален потоп. Взетите сондажни ядра от дъното на Черно море показват рязка смяна на сладководни мекотели със соленоводни видове. Това е физическо събитие с локален обхват, причинено от топенето на ледниците и покачването на световния океански поток, а не резултат от извънземно или магическо наказание.