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Шест скални призрака на 2900 км под земята: Изкуствен интелект преначерта границата между мантията и ядрото

/Поглед.инфо/ На близо 2900 километра под краката ни се намира граница, за която знаем по-малко, отколкото за повърхността на Марс. В тази зона течният метал на външното ядро среща твърдата, но адски гореща скала на долната мантия. Нови данни от изследване, публикувано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, разкриват шест неизвестни досега аномални структури, скрити на тази дълбочина. Използвайки алгоритми за дълбоко обучение върху масив от сеизмични записи за последните 35 години, учени от Китайската академия на науките доказаха, че мистериозните подповърхностни образувания не са просто изолирани петна, а образуват непрекъснати пояси под Евразия и Атлантика.

Деж. редактор - Александра Докова 7959 прочитания
Шест скални призрака на 2900 км под земята: Изкуствен интелект преначерта границата между мантията и ядрото
ИИ генерирана
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Анатомия на сеизмичното ехо

Когато работиш с геоложки данни от дълбокия интериор на Земята, бързо осъзнаваш, че пряката информация е пълна илюзия. Най-дълбокият механичен сондаж в историята – Ко Used на Кола – спря на малко над 12 километра поради бруталните температури и налягане. Останалите 2888 километра до границата между мантията и ядрото са налични само като математическа интерпретация на сеизмични вълни. При всяко по-сериозно земетресение планетата кънчи като разпукана камбана. Вълните се разпространяват през вътрешността, пречупват се, отразяват се и се разсейват от микроскопични и макроскопични плътностни аномалии.

Традиционната геофизика с десетилетия разчиташе на така наречените предшественици на PKP вълните – изключително слаби, вторични акустични импулси, които пристигат на повърхността секунди преди основната сеизмична вълна. Тези микросигнали се раждат именно от сблъсъка с малки по размер, но с висока плътност неравности в долната мантия. Проблемът никога не е бил в липсата на физика, а в човешкия фактор и ограниченията на зрението. Да търсиш тези предвестници ръчно сред милиони сеизмограми, събирани от 1990 до 2024 година, е работа за цяла армия от архивисти, обречени на интелектуална мъгла.

Милкване на фоновия шум чрез невронни мрежи

Китайските изследователи са прескочили този аналитичен тупик, като са пуснали алгоритми за дълбоко обучение върху масив от над 2 милиона сеизмограми, генерирани от приблизително 5000 сеизмични събития. За разлика от класическия софтуер, който лесно бърка инструменталния шум с реална геоложка структура, моделът е бил предварително обучаван и ръчно валидиран от оператори. Всеки път, когато машината сгреши в разпознаването, грешките са били връщани за корекция. В резултат са филтрирани 174 929 висококачествени сигнала – обем, който надхвърля всички предишни сеизмични каталози за тази конкретна дълбочинна зона над десет пъти.

Това количествено натрупване внезапно промени картината. Досегашните модели показваха долната мантия като сравнително хомогенна маса с епизодични, разпръснати „петна“ от прегрята или втвърдена материя. Новият напречен срез разкрива, че тези структури не са случайни. Те са свързани в протяжни, непрекъснати пояси, разположени под високите географски ширини на Евразия, Централна Азия и Южния Атлантик.

Тази констатация обаче веднага повдига геохимичен проблем. За да останат тези зони стабилни и да не се разтвори тяхната материя в общата мантийна конвекция за милиарди години, те трябва да притежават значително по-висока плътност от заобикалящата ги скална маса. Според водещите хипотези тук виждаме или тежки останки от древна океанска кора, потънала през зоните на субдукция преди стотици милиони години, или фрагменти от протопланетата Тея. Теорията за гигантския сблъсък гласи, че преди 4,5 милиарда години Тея се врязва в младата Земя, изхвърляйки материал за образуването на Луната, докато най-плътните ѝ отломки потъват до самата граница на ядрото.

Коя от двете хипотези е вярна, все още не може да бъде независимо потвърдено. Секторът под Южния Атлантик например съвпада с пространствени магнитни аномалии, което подсказва за възможна връзка между физическото състояние на тези пояси и геодинамото, генериращо магнитното поле на Земята. Ако тези скали съдържат различно количество желязо или силикати, те променят топлинния поток от течното ядро към мантията, създавайки неравномерно нагряване.

Това изглежда логично на хартия, но съществува един физически проблем: сеизмичните данни дават само скорост на вълната, а не пряк химически анализ. Скоростното забавяне може да се дължи както на промяна в химическия състав, така и на частично разтопяване на скалата под въздействието на екстремната температура. Без по-нататъшно комбиниране на PKP данните с други видове сеизмични фази, интерпретацията остава в сферата на вероятностите.

Изучаването на тези подповърхностни термохимични клъстери има пряко отношение към разбирането за това как тектоничните плочи се движат на повърхността и как магматичните плюмове пробиват път към супервулканите. Подобни проучвания показват, че планетата ни е далеч по-нехомогенна в дълбочина, отколкото класическите учебници по геология се опитват да я представят. Текстът в изследването ясно показва, че сме картографирали едва първите контури на това архивно гробище в земните недра. За да разберем пълната динамика, изследователите вече подготвят интеграция на нови видове сеизмични масиви, търсейки още пробойни в досегашната теория.

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