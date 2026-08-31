Сигналът в граничния пункт Дзилун е възстановен

Според Администрацията по комуникациите на Сидзанския автономен район, първата аварийна базова станция в непосредствена близост до граничния пункт Дзилун е пусната в експлоатация. Персоналът за ремонтни дейности на комуникациите е успял да се свърже със спасителните екипи на пункта чрез новоизградена базова станция. Към 20:37 ч. на 30 август местният комуникационен оператор е възстановил една базова станция и е добавил девет нови.

Националната магистрала G216, водеща до пункта Дзилун, беше затворена поради калното свлачище, което сериозно затрудни спасителните операции. Към 15 ч. на 30 август въоръжени полицаи вече са разширили пътя с повече от 200 метра и са разчистили над 2000 кубически метра отломки от калното свлачище.