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Свят

САЩ осъмнаха в китайската технологична примка: Защо стратегията за принудителен трансфер вече е неизпълнима

/Поглед.инфо/ Американският аналитичен елит започна публично да признава, че технологичната надпревара с Китай е навлязла в фаза, в която класическите санкции и ембаргови списъци не вършат работа. В статия за Foreign Affairs професионални анализатори лансират екзотичната идея Вашингтон да копира стратегията на Пекин от 90-те години — принудителен трансфер на технологии и локализация за китайските компании, навлизащи в САЩ. Този ход обаче разкрива дълбока системна липса на индустриален капацитет на американска почва.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 25106 прочитания
САЩ осъмнаха в китайската технологична примка: Защо стратегията за принудителен трансфер вече е неизпълнима
ИИ генерирана
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Безизходицата на американския индустриализъм

Твърди се, че пътуващите до източните азиатски мегаполиси се завръщат с усещането, че са надникнали в следващото десетилетие — автономни ресторантски роботи, доставка с дронове и масово навлизане на хуманоидни машини в производствените линии. Оценките в скорошна публикация на списание „Foreign Affairs“ показват, че американското общество остава систематично изолирано от тази реалност. В текста се изказва предположението, че тази „слепота“ не е случайна, а е пряк резултат от държавна политика, започнала още при втората администрация на Барак Обама (2012–2016 г.) и продължена от следващите президенти чрез жалби в Световната търговска организация и митнически бариери.

Авторите на анализа — преподаватели по политика и публично управление — лансират тезата, че САЩ трябва да приложат срещу Пекин неговото собствено оръжие от края на XX век. Тогава китайското правителство поставяше строго условие пред западните автомобилни и технологични гиганти: достъп до евтина работна ръка и огромен вътрешен пазар срещу задължително създаване на съвместни предприятия, трансфер на технологии, обучение на местни инженери и минимум 80% локализация на компонентите. Според публикуваните данни, именно по тази схема заводът на Tesla в Шанхай помогна за израстването на местния гигант BYD, който през 2025 г. отчете 2,26 милиона реализирани електрически автомобила спрямо 1,64 милиона за компанията на Илон Мъск.

Тук обаче сметката на американските професори категорично не излиза.

Възниква фундаментален въпрос: как точно Вашингтон ще принуди китайските корпорации да подарят своите патенти и производствени тайни, при положение че самите САЩ паралелно затягат контрола върху износа на полупроводници и критично оборудване? Опитите да се изгради административен апарат — специални корпоративни съвети, които да следят китайските инвеститори за диверсификация на доставчиците и трансфер на знание — изглеждат като теоретична конструкция без връзка с реалния капиталистически пазар.

Оръжието на мобилните сензори и капанът TikTok

В публикацията се отправя предупреждението, че съвременните електрически превозни средства вече не са просто превозни средства, а мобилни мрежи от сензори, софтуерни модули и компютърни системи. Твърди се, че тези платформи са в състояние постоянно да картографират пътна инфраструктура и да се интегрират с националните енергийни мрежи, което в хипотетичен конфликт ги превръща в потенциален инструмент за дистанционно въздействие. Въпреки тези опасения, авторите коментират, че пълната изолация е невъзможна и китайските производители следва да бъдат допуснати на американския пазар под строги ограничения.

Като положителен пример за принудителен компромис в статията се посочва казусът с TikTok и майчината компания ByteDance, която бе принудена от Конгреса и администрацията във Вашингтон да прехвърли американските си операции в съвместна структура с местно участие.

Това обаче беше чиста проба политически натиск под заплаха от пълна забрана — модел, който едва ли ще привлече инвеститори, разполагащи с алтернативни пазари в Глобалния юг.

Интересна е оценката, че китайските компании като Xiaomi и CATL (най-големият производител на батерии в света) търсят достъп до американския потребител поради вътрешна „инволюция“ — термин, с който се описва ценовата война и свръхкапацитетът на китайския пазар. Но има разлика между търсенето на пазарен дял за оцеляване и доброволната преданост към американските държавни регулатори.

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